Nesdílíme rádi, jsme prostě chudí

Trojice amerických ekonomů Christopher Kurz, Geng Li a Daniel Vine analyzovala spotřební chovaní generace mileniálů, tedy ročníků 1981 až 1997. Výsledky pak srovnávali s předchozími generacemi, tedy takzvanou generací X (1965 až 1980), baby boomers (1946 až 1964), Silent Generation (1928 až 1945) a Great Generation (1915 až 1928).

Hlavní rozdíl mileniálů oproti starším ročníkům spočívá v tom, že vyrostli s IT technologiemi. Objednat cokoliv mobilem je pro ně naprosto přirozené. Často proto využívají různých služeb sdílené ekonomiky, jejímž neznámějšími představiteli jsou Uber a Airbnb.

Ty bývají obvykle levnější než klasická konkurence, a závěry studie tak na první pohled nejsou překvapivé. Mileniálové evidentně utrácejí méně než předchozí generace, což by zapadalo do obrázku zodpovědných, ekologicky smýšlejících a šetřivých spotřebitelů, kteří na rozdíl od starších ročníků zdatně odolávají reklamě i konzumnímu životnímu stylu.

Podle amerických ekonomů je však příčina takového chování jiná, než se obecně traduje. Mileniálové totiž vydělávají méně, než jejich rodiče a prarodiče ve stejném věku. Spolubydlení na cestách tak využívají ne proto, že jim to přijde jako výborný nápad, ale protože si hotel nemohou dovolit. Svou profesní kariéru většinou začínali v průběhu krize nebo těsně pro ní, a i když ta je již oficiálně zažehnána, s mladou generací se dál táhne životem.

To neplatí jen pro USA, ale pro všechny vyspělé země. V Česku bychom nejspíš zjistili, že nejmladší generace má vyšší příjmy než jejich rodiče. Ovšem stačilo by zohlednit explozi nákladů na bydlení a srovnat to s privatizací bytů v devadesátých letech, které se z dnešního pohledu rozdávaly v podstatě zadarmo. Množství peněz, které mají mladí k dispozici, je tak menší než v případě jejich rodičů.

To má v konečném důsledku dopady na celou společnost. Dnešní mládež nemá méně dětí a neupřednostňuje singl život proto, že by byla nevyzrálá nebo odmítala převzít odpovědnost. Prostě má jen obavy, že si děti nemůže dovolit. To samé platí pro ty, kteří ještě po třicítce bydlí u rodičů. Nemusí jít nutně jen o líné mamánky. Pod instagramovou slupkou báječného života uvědomělých biohipstrů se skrývá dost tristní realita.

