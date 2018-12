Češi jsou technicky zdatní pojídači šlichty

Hořekování nad kvalitou potravin nabízených zahraničními řetězci a dodávaných ať už českými nebo polskými výrobci je letitou tradicí. Obchodníci i producenti obvykle argumentují, že nabízejí jen to, co si český zákazník přeje a co je ochoten zaplatit. Data Českého statistického úřadu (ČSÚ) o maloobchodních tržbách jim dávají za pravdu. Jsme národem libujícím si v laciném blivajzu.

Počátkem desetiletí vyšly najevo největší potravinové skandály a vypadalo to, že se veřejnost začíná o kvalitu jídla opravdu zajímat. Zároveň však vrcholila krize a nebylo tedy divu, že se deklarovaný zájem ihned neprojevil v útratách domácností. Na jídle se tehdy šetřilo, ovšem šetřilo se i na čemkoliv jiném.

V pozdějších letech nízké nezaměstnanosti, rostoucích mezd a obecné prosperity se zákazníci rozhodli pořádně rozšoupnout. Maloobchodní tržby v podstatě nepřetržitě rostou, nezřídka v módě, kultuře či kosmetice, tedy zbytném zboží. Především však masivně nakupujeme elektroniku, počítače a mobily, což svědčí o zálibě Čechů v technologiích a nejnovějších inovacích.

Rostou přirozeně i útraty za jídlo, i když ne tolik. Podle aktuálních dat za říjen jsme meziročně utratili za počítače a komunikační zařízení o 18,1 procenta více. Za potraviny to bylo pouze 1,1 procenta, přeci jenom šlo ale o růst. Jde však o údaj za takzvané nespecializované prodejny s převahou potravin, tedy obchodní řetězce.

Vedle toho však ČSÚ sleduje i specializované prodejny, kam se řadí různí menší prodejci masa, pečiva či zeleniny (a také tabáku). Právě tam lze často očekávat kvalitnější a tedy i dražší potraviny od domácích malovýrobců. Čísla přitom ukazují, že útraty ve specializovaných prodejnách v rozporu s trendem klesají.

Citelnější meziroční nárůst o 4,1 procenta zaznamenaly pouze v lednu, což může souviste s tradičním povánočním poklesem cen nejen u potravin. Jinak tržby klesaly nebo zaznamenaly jen zanedbatelný nárůst. Překvapivě výši útrat neovlivnily ani Velikonoce, kdy jsou lidé obvykle ochotni vydat za pochutiny více. A skutečně to i udělali a obchodníci v březnu zaznamenali nárůst o osm procent, ovšem opět se jednalo pouze o řetězce. Ve specializovaných prodejnách zaznamenali propad o 0,4 procenta.

Lze očekávat, že o Vánocích si opět nacpeme břicha a útraty za jídlo budou rekordní. Spíše to však bude v rámci slevové akce ve velkém řetězci než v místní farmářské prodejně. Nový mobil nebo notebook pod stromkem jistě mnohé potěší. Se stížnostmi na zdravotní stav, ale také třeba podobu tuzemského zemědělství, je však v takovém případě lépe šetřit.

