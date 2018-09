Sběrači funkcí a jejich hlídači

Návrh pirátů už jednou sněmovna potopila. Odmítla ho projednávat v červnu. Bylo před prázdninami, komunální volby v nedohlednu. Ale teď ho marketéři ANO znovu vytáhli, oprášili a tlačí vpřed, i když samo nejsilnější vládní hnutí stálo tehdy na straně těch, kteří normu odmítali.

Ze sněmovní praxe je zřejmé, že tenhle volební tahák nebude mít dlouhého trvání. Po volbách si na něj už nikdo nevzpomene. Trochu o tom svědčí, že změnu iniciuje ve svůj neprospěch i Jana Mračková Vildumetzová, toho času poslankyně za hnutí ANO a hejtmanka Karlovarského kraje v jedné osobě. Ale abychom nebyli k paní Vildumetzové příkří, už dříve oznámila, že na kraji chce skončit. Stejný krok ale nehodlají udělat třeba hejtman a senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) nebo poslanec a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD). Jak vidno, hlasovací koalice proti nápadu bude opravdu silná.

A patří k ní i ODS. Té přičtěme k dobru, že je ve svém názoru konzistentní. Ústy Marka Bendy a dalších vzkazuje (pokud to zjednodušíme), že když člověk dělá dvě práce, měl by dostat dvě výplaty. Tahle premisa je jistě pravdivá, ale vychází z mylného předpokladu, že starosta či hejtman svoji druhou práci v parlamentu nešidí. Ale podívejte se do sněmovní či senátní docházky. Není to pravda.

A že by dotyční poctivě pracovali 16 hodin každý den, aby si výplatu zasloužili, se voliči z českých poměrů nechce věřit. Leda že by se k nelibosti dotčených ukázalo, že práce poslance je už z podstaty polovičním úvazkem. Pokud by si tohle zákonodárci odhlasovali, byl by to hezký coming out, ale to asi nikdo nečeká.

Ale abychom se nezasekli v detailech. Úvahy o snížení výplat za kumulaci funkcí jsou sice chvályhodné a zákonodárci by neměli brát za funkce na krajích či městech dvě, tři a více stejných výplat, ale téma samo osobě je hodně na hraně populismu. Pro piráty možná součást agendy, pro ANO součást marketingového boje proti „politikům“.

Je to vlastně skoro takové téma jako ceny chlebíčků ve sněmovním bufetu. Ano, člověka naštvou poslanecká privilegia, ale o HDP, vymahatelnosti práva, kvalitě životního prostředí a dalších opravdu důležitých věcech v Česku to neříká vůbec nic. Z tohoto pohledu je potřeba se na snahu ANO dívat jako na snahu nahnat body.

