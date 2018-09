Rudé bububu

V komunálních volbách není lehké najít smysluplné téma, kterým se dá volič přemluvit k vhození hlasu. Najdou se i lehké lapsy, jako když jedno místní sdružení ODS v Praze začalo inzerovat, že se nebude lidem míchat do života. Bezva, díky. Ale ukročme od zjevných bizarností a podívejme se na TOP 09. Ta jde do voleb s poměrně vážným tématem, tedy hrozbou nástupu komunismu. Chce to chvíli přemýšlení, ale člověk si nakonec musí říct, že je to stejná hloupost, jako předešlý závazek regionální ODS.