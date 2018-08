Pozdrav ze superbu

Kauza, na kterou upozornili kolegové z redakce Seznamu, vyvrcholila tiskovou konferencí, kde se manžel paní hejtmanky užívání auta vzdal. Také upozornil, že všechno bylo podle pravidel a smluv, v čemž má sice pravdu, jenže žádný jiný kraj druhé auto hejtmanovi pro rodinné příslušníky k soukromým účelům neposkytuje.

Byť si manželský pár myslí, že je kauza u konce, tak není. Její dosah jde daleko za akt prostého vzdání se auta. Pokorná Jermanová je hejtmankou za hnutí ANO, které si postavilo podstatu své existence na boji s klientelismem, korupcí a vším špatným, co reprezentují politici. Jen si vzpomeňte na ta hesla: Nejsme jako politici, makáme, Nepřestaneme bojovat proti korupci, Chceme lepší Česko, Aby tu chtěly žít i naše děti a tak dále bla, bla, bla.

A přesně tento případ usvědčuje čelní představitelku hnutí ANO z toho, že se chová úplně stejně, jako se chovali mnozí před ní. Že jí prostě nepřijde divné rozdávat krajská auta podle svého uvážení a využívat tím svůj politický vliv. V čem zaboduje příště, pokud má takové vidění světa?

Za užívání superba by to asi na rezignaci nebylo, ale pokud se zpronevěřuje základním ideálům své partaje, měla by přemýšlet buď o odchodu z ANO, nebo z křesla hejtmanky. A pokud o tom nechce přemýšlet ona, měl by o tom přemýšlet její stranický šéf.

Potíž je ovšem v tom, že kdyby mělo hnutí praktikovat vlastní metr, za chvíli by bylo liduprázdné. Hlavně by v něm už nebyl ani šéf Andrej Babiš. Hnutí kvůli němu sice upravilo svůj morální kodex, takže už není problém, že protikorupční stranu vede trestně stíhaný člověk, ale i tak. Být premiérem, vést protikorupční vládní hnutí a ještě radu vlády proti korupci se stíháním na krku, je přespříliš.

Docela by bylo zajímavé získat názor na kauzu od třináctidenní ministryně spravedlnosti Taťány Malé, která musela svůj post opustit kvůli diplomové práci, kterou už před ní napsal někdo jiný. Asi se teď diví, proč zrovna ona musela jít.

Má tedy vnitřní fungování hnutí ANO ohledně podvůdků a malých domů nějaká pravidla? Podle všeho ne, záleží jen na okolnostech a vůli šéfa. A to je další důkaz, jak se z nepolitiků rychle stali profesionálové smějící se svému publiku do obličeje.

