Ano, leštíme kandidátku

Ti, kteří chystají volební týmy na horký podzim, mají už teď k dispozici předvolební průzkumy. Nejsou tak docela veřejné a není divu. Poměrně zřejmě z nich vychází, že situace hnutí ANO není, kulantně řečeno, dobrá. Najít odpověď proč, není těžké. Stačí si sednout do jakéhokoliv dopravního prostředku a zkusit se dostat z jednoho konce města na druhý. Ten pocit se nedá popsat slovy. Nejde o to, že se opravuje, ale o to, že ten systém postrádá jakoukoliv logiku.

Měnit v této chvíli lídra znamená věřit tomu, že se volič dívá do budoucnosti. Rozumějte, ve štábu ANO sedí parta lidí, kteří dělají jinak svou práci skvěle, ale teď zrovna přemýšlejí nad tím, že ten poslanec a zakladatel píárové agentury, který má sklony k manickému chování a navíc v minulosti spolupracoval s ODS a US-DEU asi nebude ten správný a měl by se nahradit.

Poradce předsedy strany Alexander Braun přišel se jménem Petra Stuchlíka, multimilionáře a zakladatele finančně poradenské společnosti Fincentrum. Stuchlík je v byznysu o třídu výše než Patrik Nacher. Podle lidí z ANO ho favorizuje, že má za sebou zajímavější příběh, který bude pro voliče lákavější. Trojkou se stane bývalý ministr financí a zakladatel českého Microsoftu Ivan Pilný. Andrej Babiš si prý holt přeje manažery.

Jenže tahle teorie, že se volič dívá do budoucnosti a studuje příběhy úspěšných manažerů, je lichá. ANO dostane úplně jednoduše na zadek za „zpovykané Pražáky“ primátorky Adriany Krnáčové. Voliči mu bez ohledu na vyleštěnou kandidátku vystaví vysvědčení za to, jakou měli až dosud zkušenost.

Pokud se budeme přeci jen dívat do budoucnosti, zajímavé bude, jak a zda vůbec se neúspěch ANO v Praze odrazí do dalšího směřování hnutí. Zatím je to rozpálená raketa, která letí vzhůru, ale Praha pro ni bude prvním výraznějším znamením neúspěchu. Osobně bych netipoval, že Prahu budou ostatní v příštích volbách následovat, protože hlavní město je velmi specifický region oproti zbytku země. Ale pokud hnutí udělá pár dalších personálních chyb, nebude příště tak silné, jako je nyní.

A abychom ty průzkumy dotáhli do konce, velmi dobře jsou na tom Piráti. Ani ne tak v procentu odhodlaných voličů, ale v potenciálu, který jejich strana v Praze má. Jde prý až ke 40 procentům, je už jen na nich, jak se ho dokážou chopit. Mimochodem, jejich lídrem v Praze je Zdeněk Hřib. Jasný důkaz toho, že o jména na prvním místě opravdu nejde, milé ANO.

