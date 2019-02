Nenasytní Češi? Ne, jsme stále jen chudí příbuzní

Vyšší minimální mzdu nemají letos zaměstnanci jen v západní Evropě, ale Česko už předstihly i některé středoevropské státy. Česká minimální mzda je šestá nejnižší z 22 států Evropské unie, které mají minimální mzdu stanovenou zákonem. Vyšší minimální mzdu mají letos Poláci, Estonci i Litevci. Právě Litva mimochodem zaznamenala letos spolu se Španělskem nejdynamičtější růst minimální mzdy.

Zatímco Česko stále dohání reálný propad, který utrpělo v letech 2006-2013, tedy za Topolánkovy, Fischerovy a Nečasovy vlády, které udržovaly tento důležitý mzdový parametr sedm let na stejné hodnotě (8 000 Kč). S neměnnou výší minimální mzdy se v tomto období propadla i životní úroveň českých zaměstnanců ve srovnání s jejich slovenskými či polskými kolegy.

Ani mohutné zvyšování minimální mzdy v posledních letech pod vedením sociálnědemokratických ministrů nestačilo na to, abychom se z evropského mzdového dna vyhrabali. Současná česká minimální mzda je srovnatelná s tou slovenskou. Velmi rychle nás přitom dobíhá Rumunsko, které celkově zažívá vůbec nejrychlejší růst mezd v celém postkomunistickém regionu, letos odhadovaný až na 10 procent.

Minimální mzda dle parity kupní síly

Dobře na tom nejsme ani při přepočtu minimální mzdy na paritu kupní síly, tedy se zohledněním cenové hladiny v jednotlivých státech. V tomto srovnání jsme čtvrtí nejhorší v EU. Za námi je jen Estonsko, Lotyšsko a Bulharsko.

Stále nízká úroveň minimální mzdy v Česku ukazuje, že prostor pro mizerně placenou nekvalifikovanou práci v montovnách je u nás pořád obrovský. Nic na tom nemění ani dynamicky rostoucí medián mezd, který v posledních letech v Česku roste svižněji než průměrná mzda. To sice ukazuje na to, že hůře placení zaměstnanci si polepšili více, ale i tak lze dnes narazit na inzeráty, kterými by se Česko v roce 2019 nemělo příliš chlubit. Třeba jako tento:

Pokud chceme zlepšit atraktivitu a kvalitu učňovského školství, rozhodně si nepomůžeme direktivními opatřeními typu cut-off skóre při přijímacích testech na střední školy, což plánují někteří hejtmani z hnutí ANO. Přitažlivost učňovských oborů můžeme vylepšit právě zvyšováním mezd u manuálně pracujících zaměstnanců. Za 13 500 hrubého, tedy skoro za minimální mzdu, tuto práci nikdo s radostí dělat nebude. A pokud pomýšlíte na polské zedníky, tak ti už si doma vydělají o pár eur víc, při přepočtu na kupní sílu dokonce o čtvrtinu více.

Minimální mzda v roce 2019 Lucembursko €2,071 Estonsko €540 Irsko €1,656 Polsko €523 Nizozemí €1,616 Slovensko €520 Belgie €1,594 Česko €519 Německo €1,557 Chorvatsko €505 Francie €1,521 Maďarsko €464 Velká Británie €1,453 Rumunsko €446 Španělsko €1,050 Lotyšsko €430 Slovinsko €886 Turecko €422 Malta €757 Srbsko €308 Portugalsko €700 Bulharsko €286 Řecko €683 Albánie €210 Litva €555

Zdroj: Eurostat

Dále čtěte: