Miloš a vzpomínky na Zetor

Zjevně mu to vyšlo na Primě díky atmosféře a cinklé dramaturgii, která ukázala, jak vypadá suterén, když už jsme si mysleli, že klesnout hlouběji nelze. Jiří Drahoš se evidentně nedokázal v tomhle prostředí uvolnit a jeho „fear grin“ bude jedním z nejzapamatovatelnějších obrazů z voleb. Ovšem větička o tom, že „bonmot není jednání“ byla výborná a škoda jen, že Drahoš četné nahrávky na smeč nezúročil.

ČT to včera pojala, snad ve snaze o vyvážení té ostudy na Primě, veledůstojně a debata byla v podstatě kultivovaná. Zeman byl o poznání více státnický než se svými Huróny v zádech, Drahoš jakoby si kompenzoval to „primácké příkoří“ zvýšenou agresivitou, která mu popravdě řečeno moc neslušela.

Jestli by se ale o někom dalo říct, že si vedl bystře a pohotově, pak tedy o moderátorce Světlaně Witowské, což v prezidentské debatě není zrovna veselé konstatování. Nachytala na švestkách jednoho i druhého. Nemůžu si pomoci, ale v tom nasvícení a uspořádání scény to chvílemi připomínalo nějaký iniciační obřad mariánského kultu, až to bylo vůči těm mužům na pódiu trochu nefér.

Vítěz debaty? Podle mnohých moderátorka Světlana Witowská

Když pan prezident hovořil o tom, jak s Nejedlým dojednali u Putina montáž traktorů Zetor v Rusku, vzpomněl jsem si na historku z natáčení. Na počátku tisíciletí jsem strávil nezřízeně mnoho času soudním vyrovnáním s věřiteli Zetoru, obstaráváním provozního úvěru a rozhýbáváním firmy, která tehdy přes rok nevyrobila ani traktor. V nějaké obskurní drbárně se pan premiér Zeman dočetl, že Zetor chce koupit Yekta Uzunoğlu, což byla samozřejmě naprostá hloupost, ale jemu nic nebránilo, aby mě a kolegu, co jsme tam byli na koberci, za to nezačal před nastoupenou jednotkou „drbat“.

Věděl jsem, že to, co přijde, bude drahé, ale neměl chuť se hrbit před takovou hovadinou. Tak jsem tehdy panu premiérovi vysvětlil, že zájemcem o Zetor není Yekta Uzunoğlu, ale firma Uzel, a že pro vyloučení jakékoli pochybnosti bych ho rád upozornil, že se jedná o tureckého výrobce traktorů, nikoli o proslulého českého sexuologa. Aby snad opět nedošlo k omylu.

Můj tehdejší velmi brzký vyhazov za insubordinaci ještě urychlil fakt, že se tomu několik přítomných začalo smát, aniž by ti trubci pochopili, že smát se mohou pouze Zemanovým vtipům, nikoli těm, které jsou na jeho účet.

Jsem za to vlastně Miloši Zemanovi hrozně vděčný hned ze dvou důvodů. Jednak proto, že když nikomu nedovolíte, aby vám …. na hlavu, je to blahodárné pro sebeúctu, jednak zjistíte, že největší výhodou demokracie je svoboda více zaměstnavatelů. Jen aby nám vydržela.

Američané mohou donekonečna rozebírat, zda je Trump „fit to rule“, to je jejich věc. Každý soudný český volič si ovšem musel – a nikoli jen ve dvou předvolebních debatách – povšimnout, jak v nestřežených chvílích, kdy vypne a přestane se kontrolovat, připomíná český prezident výrazem ve tváři nějaký reinkarnát pozdních španělských Habsburků. Kdyby byl jemný, nejízlivý a přívětivý, bylo by ho člověku líto. Přezdívku Dobrotivý mu fakt nikdo nedá a je úplně jedno, jak dlouho na Hradě ještě setrvá.

