Zeman, nebo Drahoš? Sledujte ONLINE druhé kolo

Hlasovat se dnes bude do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Volební komisaři pak začnou hlasy v každém z 14 866 okrsků sčítat. Výsledky by měly být známy do sobotního pozdního odpoledne.

Oba kandidáti již odvolili:

Pro Miloše Zemana v prvním kole voleb před dvěma týdny hlasovaly zhruba dva miliony lidí, Jiří Drahoš získal asi 1,4 milionu hlasů. Podporu mu ale vyjádřili čtyři další kandidáti v pořadí, které volilo dohromady 1,7 milionu lidí.

Volit prezidenta může zhruba 8,4 milionu voličů. V prvním kole tohoto práva využily tři pětiny z nich. Ve finále by jich mohlo být podle odhadů zhruba stejně, tak jako při první volbě před pěti lety.

20 novinářů za dveřmi

Prezident Miloš Zeman svůj hlas odevzdal hlas kolem 15. hodiny. Při příchodu do volební místnosti v žertu připomněl čtrnáct dní starý incident z prvního kola, kdy jeho hlasování narušil protest polonahé ukrajinské aktivistky hnutí Femen. U vstupu do místnosti dnes panovala přísnější bezpečnostní opatření než při prvním kole voleb, asi 20 novinářů se dovnitř nedostalo.

Na příjezd prezidenta čekaly desítky novinářů. Před budovou jich zůstalo přes 20, včetně zástupců zahraničních medií. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček řekl, že opatření byla přizpůsobena incidentu z prvního kola, kdy aktivistka zneužila novinářský průkaz. Policisté hlídkovali i před budovou základní školy v Brdičkově ulici, kde Zeman hlasoval. Kontrolovali prostranství a voliče nabádali, aby přicházeli po určených trasách.

Ovčáček připustil, že kontroly se uskutečnily na žádost Hradu. Uzpůsobit opatření podle něj bylo nutné. „Já nemám právo vás legitimovat, já nemám právo vás kontrolovat, proto jsme zvolili toto řešení,“ konstatoval.

Policie ve čtvrtek avizovala, že žádná zvláštní bezpečnostní opatření v Zemanově volební místnosti nechystá. Před vchodem do místnosti však novináři procházeli kontrolou a řada se jich do místnosti nedostala. Reportéři, kameramani i fotografové byli dovnitř nejprve vpouštěni po čtyřech, asi 20 minut před Zemanovým příjezdem předsedkyně komise oznámila, že žádní další zástupci médií se do místnosti nedostanou.

Odkázání některých žurnalistů mimo volební místnost nepovažuje Ovčáček za problém. „Nevšiml jsem si, že by novináři přišli volit. Do této volební místnosti přišel volit pan prezident. Nejdůležitější je, aby lidé šli k volbám, opravdu není důležité, kolik novinářů je ve volební místnosti, jestli to někoho zajímá, tak jste to možná vy,“ řekl. Zeman podle něj nyní bude odpočívat.

