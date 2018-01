Klaus dal hlas Zemanovi. Drahoš je riskantní volba, řekl

Klaus podotkl, že Zeman by měl pokračovat ve funkci, i když se jeho názory, chování nebo postoje nelíbí všem. „Ale známe je, víme, s čím můžeme počítat. Zatímco šáhnout do pytlíku a volit bez známosti a viditelnosti je strašně riskantní věc. Pro mě je pan Drahoš v tomto smyslu riskantní volba a musím říct, že se jí bojím,“ řekl Klaus.

Dodal, že zvolil člověka, který je po desetiletí jeho generačním souputníkem a stál na druhé straně politického spektra. Klaus uvedl, že Zeman má jasná stanoviska k zásadním věcem, za které považuje budoucnost země, Evropy, kultury a civilizace. „O tom druhém kandidátovi to nevím. On se strašně snažil, aby nedal najevo, jaké jeho skutečné názory jsou,“ uvedl Klaus.

Koho volit ve druhém kole? Zde jsou názory Drahoše a Zemana na klíčová témata

V mateřské škole v pražských Pitkovicích odvolil Pavel Fischer. Svůj hlas dal Drahošovi. Podle Fischera je mu programově nejblíže. Bývalý velvyslanec, který v minulosti působil na Pražském hradě v týmu prvního českého prezidenta Václava Havla, chce dál aktivně působit v politice.

„O svých plánech řeknu brzy. Počkám si také, jak volby dopadnou, to pro mne bude určité politické zadání do budoucna. Překvapilo mě, že mě podpořilo přes půl milionu voličů, a to není podle mne zadání pro to, abych se stal někde úředníkem. To je politický mandát a jako s politickým mandátem s ním budu také pracovat,“ řekl Fischer.

Nejvyšší čas střídat. Čtěte komentář Pavla Párala

Michal Horáček dnes odpoledne vhodil svůj hlas v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. „Byl bych rád, kdyby naše demokracie měla ty demokraty, ty aktivní lidi, kteří tu demokracii provozují. Prosím vás, přijďte volit,“ řekl neúspěšný kandidát na prezidenta, který vyjádřil podporu před druhým kolem prezidentských voleb Jiřímu Drahošovi.

Horáček bude s napětím sledovat, jak volby dopadnou. Nevyloučil, že by se dál politicky angažoval. „Jsme plní emocí a nadějí spojených s touhle volbou, nevím, kdo vyhraje. Uvidíme, nevylučuju úplně, že bych se nějak politicky angažoval. V jakém smyslu, zatím nevím,“ řekl.

2. kolo sledujte ŽIVĚ:

O volbě prezidenta čtěte více v rubrice Prezidentské volby 2018: