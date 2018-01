EU se rozpadne dřív, než z ní Česko vystoupí. Topolánek debatoval s Drahošem a Fischerem

Sledujte debatu Jiřího Drahoše, Pavla Fischera a Mirka Topolánka:

Zveřejnil(a) Jan Novotny dne 3. leden 2018

Jiří Drahoš i Pavel Fischer se v debatě týdeníku Euro vyslovili pro společnou evropskou měnu euro. Mirek Topolánek naopak je naprosto proti jeho přijetí. „Projekt eura je politický projekt. Jsem pro přijetí eura, ale v situaci, kdy je 80 procent proti přijetí, by bylo politickou sebevraždou přijímat euro,“ řekl Jiří Drahoš. Podle něho je třeba iniciovat debatu o euru.

Pavel Fischer rovněž uznává, že euro vzniklo jako politický projekt a v politickém zájmu Česka by mohlo být se k němu připojit. „Za pár let může být v životním zájmu Česka, aby v eurozóně bylo. Euro může být záchranným kruhem pro velkou část Evropské unie,“ uvedl Fischer.

Jaký je systém prezidentských voleb? Čtěte:

Na Pražském hradě se vystřídalo 11 prezidentů:

Zcela proti přijetí společné měny je expremiér Mirek Topolánek. „Euro určitě ne. Je dobré, že Česko uplatňuje samostatnou měnovou politiku, že má centrální banku,“ uvedl Topolánek. Všechny země mimo eurozónu mají podle Topolánka vyšší ekonomický růst než státy eurozóny. Většina firem už obchoduje v eurech. „Myslím, že se EU dřív rozpadne sama, než z ní Česko vystoupí,“ dodal. V tuzemsku podle něho navíc nemáme příběh, který by nás do eurozóny zavedl. Jako například baltské státy, které si chtěly zajistit určitou bezpečnost. Slovensko, aby petrifikovalo Dzurindovy reformy, Itálie měla chronické problémy se slabou měnou.

Podle Drahoše bychom nicméně v Evropě měli vést aktivnější a sebevědomější evropskou politiku. „Nejen si stěžovat, ale hledat spojence nejen v rámci států Visegrádu.“

Zemanova ekonomická diplomacie pod palbou

Prezidentští kandidáti se důrazně vymezili proti politice prezidenta Miloše Zemana, která je orientována na Čínu a Rusko. Velmi ostře se proti současnému prezidentovi vyjádřil Pavel Fischer. „Kancelář prezidenta republiky se prakticky rozpadla. Jsou tam nekompetentní lidé. Je neakceptovatelné, aby dávali například doporučující dopisy neznámé firmě,“ uvedl. Narážel na loňský případ, kdy kancléř Vratislav Mynář vyjádřil písemnou podporu české firmě Liglass Trading CZ.

Podle Fischera je stejně neakceptovatelné, aby se prezident obklopoval pochybnými lidmi. „Vezměme investiční skupinu CEFC, jejíž představitelé jsou v New Yorku v base a kteří chtějí v Česku kupovat TV Nova. Představitele této firmy má Zeman mezi poradci. Buď nečte noviny, nebo podceňuje zahraniční politiku ČR,“ dodal.

O volbě prezidenta čtěte více v rubrice Prezidentské volby 2018:

Předseda představenstva čínské skupiny CEFC Jie Ťien-ming je od dubna členem poradního týmu českého prezidenta Miloše Zemana. Současnému prezidentovi je podle Fischera potřeba dopřát hlavně úspěšný odchod do důchodu. Podle Fischera by se mělo Česko výrazně zaměřit na africké země, jako je například Severní Súdán.

Ani podle Jiřího Drahoše se Zemanova „politika mnoha azimutů“ příliš neosvědčila. Kritizoval lidi, jimiž se prezident obklopuje. Jediným světlým projevem prezidenta Zemana je podle Drahoše podpora Izraele. Drahoš by výrazně otevřel českým podnikatelům cestu do Latinské Ameriky. „Strávil jsem řadu let v Brazílii. Otevřel bych Česku Brazílii. Jsem dotazován, proč Zeman necestoval nikdy s byznysovou delegací do těchto zemí. Proč vždy jen do asijských zemí a Ruska?“ řekl Drahoš.

Přečtěte si rozhovor s Mirkem Topolánkem:

Podle Topolánka je akutním problémem brexit. „Máme jako jedna z mála zemí obchodní přebytek s Německem a pozitivní bilanci s Británii. Musíme jednat o tom, abychom neztratili přístup na britský trh. To by byla fatální záležitost,“ uvedl. Uvedl, že Rusko a Čína mají minimální podíl na našem importu i exportu.

Stejně jako Fischer vidí příležitost v Africe. „Severní Afrika, Uganda, Rwanda, Etiopie a další jsou pro nás obrovská příležitost. Už mají Číňanů plné zuby. Kdyby neměli barterové smlouvy, stavba silnic za něco. Dávno by je vykopli,“ uvedl. Když se chystá velká smlouva české firmy v zahraničí, měl by ji podle Topolánka prezident podpořit svým výjezdem jako všude na světě.

Dále čtěte: