STEM: Proti Zemanovi má ve druhém kole největší šanci Drahoš

Z výzkumu vyplývá, že v případě duelu Miloš Zeman - Jiří Drahoš v druhém kole by nynějšího prezidenta volilo 42 procent lidí a Drahoše 48 procent lidí. Deset procent voličů zatím neví, komu by v takovém souboji dalo hlas.

Pokud by v druhém kole proti sobě stanuli Zeman s Michalem Horáčkem, dalo by Zemanovi hlas 46 procent lidí, Horáčkovi 44 procent, ale desetina voličů opět není rozhodnutá. V případném souboji Zeman verus Pavel Fischer by nynější prezident získal 47 procent hlasů, Fischera by volilo 39 procent voličů, ale rozhodnutých už není 14 procent voličů.

Pokud by proti Zemanovi stanul bývalý premiér Mirek Topolánek, získal by 29 procent hlasů, zatímco Zemanovi by dalo hlas 56 procent lidí. Zbylých 15 procent je nerozhodnutých. Marka Hilšera by v možném druhém kole proti Zemanovi volilo 41 procent lidí, 13 procent lidí je nerozhodnutých a 46 procent hlasů by získal Zeman. V případném duelu s Vratislavem Kulhánkem nebo s Jiřím Hynkem by Zeman obdržel v obou případech podle průzkumu 49 procent hlasů. Kulhánka by volilo 35 procent lidí, Hynka 34 procent. Zbytek jsou nerozhodnutí voliči.

Pokud by se v druhém kole Zeman utkal s Petrem Hannigem, získal by nynější prezident 51 procent. Jeho protikandidát by obdržel 28 procent hlasů, zhruba pětina voličů je pro tento případ nerozhodnutá.

STEM/MARK uvádí, že šanci porazit v druhém kole Zemana má víc kandidátů. Imaginárnímu protivníkovi, který by vzešel z jednoho z osmi kandidátů, by dalo svůj hlas 44 procent respondentů, zatímco Zemana by volilo 39 procent lidí, uvedla agentura. „Voliči Zemana by byli častěji starší lidé, s nižším vzděláním a z menších obcí. Naopak voliči hypotetického soupeře současného prezidenta by byli častěji mladší, vysokoškolsky vzdělaní a z větších měst,“ stojí v tiskové zprávě.

