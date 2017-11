Kdy se koná volba prezidenta 2018?

První kolo volby prezidenta proběhne 12. a 13. ledna 2018. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, druhé kolo připadne na 26. a 27. ledna 2018. Jako tradičně se jedná o pátky a soboty.

Kdy budou volební místnosti otevřeny:

• pátek: 14.00 - 22.00 hodin

• sobota: 8.00 - 14.00 hodin

Termín prezidentských voleb standardně vyhlašuje předseda Senátu, a to nejpozději 90 dnů před konáním voleb. Volba prezidenta pak musí proběhnout nejpozději 30 dnů před uplynutím volebního období stávajícího prezidenta, což je v případě Miloše Zemana 8. března 2018.

Kdo chce na Hrad? Podívejte se na seznam všech kandidátů na prezidenta

Kde najdete volební místnost

Volební místnosti určuje pro každý volební obvod starosta obce, zveřejnit je musí na úřední desce obecního úřadu nejpozději 15 dnů přede dnem volby, tj. 28. prosince 2017. I u prezidentské volby se dá ovšem očekávat, že půjde o stejná místa jako v případě nedávných voleb do Poslanecké sněmovny.

Pokud se nemůžete osobně dostavit do volební místnosti ze závažných zdravotních důvodů, tak starosta obce by měl zajistit vaše volební právo tak, že vás navštíví dva členové volební komise s volební urnou, abyste mohli odvolit například z nemocnice, nebo z domu. Musíte o to ovšem s dostatečným předstihem zažádat.

Jaký je systém prezidentské volby? Čtěte:

Volba prezidenta je přímá a dvoukolová. Hlavu státu tedy volí přímo občané. Pokud v prvním kole žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu všech platných hlasů, koná se do 14 dnů druhé kolo. Do něj postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Prezidentem se stane ten kandidát, který získá ve druhém kole nejvyšší počet hlasů. V nepříliš pravděpodobném scénáři stejného počtu hlasů pro oba kandidáty v druhém kole by byla vyhlášena zcela nová volba.

Vše o volbě prezidenta čtěte v rubrice Prezidentské volby 2018