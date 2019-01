Vztahy v koalici ANO a ČSSD musí být dost zvláštní. Menší z koaličních partnerů přišel se dvěma poměrně zásadními návrhy, představil detaily veřejnosti, načež mu je většinový vládní partner hodil v přímém přenosu na hlavu.

Ve zkratce řečeno: Všechno, co jste se v posledních dnech doslechli o obědech pro děti zdarma nebo o zvýšení životního minima, zase zapomeňte, nikdy to platit nebude. Děkujeme za pozornost. O plánech bude sice ještě hlasovat sněmovna, ale když jim chybí podpora největší politické strany, bude to pro poslance jen festival ztraceného času.

Na jednu stranu je dobře, že ony dva populistické kroky ještě více nezatíží státní rozpočet, na stranu druhou nedává smysl, že neprošly. Chápejte. Sociálním demokratům je hodila na hlavu partaj, která dělá mnohem nezodpovědnější věci. Bez hnutí oka prosadila třeba slevy na jízdném ve vlacích a autobusech, které zaplatí všichni z daní šesti miliardami ročně. To je nezodpovědnost na entou.

Takže vychází krok hnutí ANO z toho, že by bylo zvýšení životního minima nebo obědy zdarma z jeho pohledu nepatřičným plýtváním? Nikoliv. Odmítlo je proto, že se prostě rozhodlo mít na rozdávání dárků voličům monopol a sociální demokraty k tomu nechce pustit. Je to dětinské a politicky promyšlené zároveň. Děda Mráz je jen jeden, hotovo.

Aby toho nebylo málo, uvažuje Andrej Babiš nad tím, že odvolá Tomáše Petříčka, ministra zahraničí za ČSSD. Ne, že by to mohl reálně udělat - podle koaliční smlouvy musí případnou výměnu ministra schválit předseda strany, která ho nominovala, Babiš ale věří, že po březnovém sjezdu ČSSD nastane vhodná konstelace.

Za snahou tlačit na Petříčka ale není sám Babiš. Tomu je jeho počínání víceméně jedno. V některých krocích, zejména směrem k Číně, mu je dokonce trochu zlomyslně sympatické. Petříček vadí prezidentu Zemanovi a také KSČM, díky níž je vláda u moci. I přestože se nyní jeví jeho odvolání jako nereálné, je to pro všechny jmenované dobrý důvod ČSSD veřejně dehonestovat.

Přitom nejde z podstaty o přirozenou nevýhodu menšího koaličního partnera. Když byl v minulém kabinetu gard obrácený, ANO dokázalo coby slabší prvek dominovat. Jde o to, kdo si najde spojence. A sociální demokraté je hledají marně i uvnitř strany.

