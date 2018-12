Dálnice politické smrti

Ťok za tristní průběh oprav dálnice zcela jistě nese politickou odpovědnost. Když nyní volají zástupci opozice po jeho odvolání, je to dílem legitimní hlas a dílem jejich politická role. Po Ťokově konci ale volají i komunisté, a to už je trochu jiná věc, protože jejich hlasy drží vládu u moci.

Jenže ono to všechno není tak jednoduché: Ťok je sice ministr dopravy, ale za to, že stavební firmy nestíhají opravu klíčového úseku a jak na něm vypadá provoz, nese předně odpovědnost Ředitelství silnic a dálnic. To má svého šéfa Jana Kroupu, a kdyby byl Ťok ras, tak zlost opozice převede na něj. ŘSD má poměrně širokou strukturu a Kroupa má zase dost dobrých důvodů ptát se níže někoho konkrétního, kdo má na průběh prací za stát dohlížet.

D1 se během let stala vděčným prostředkem k odvolávání kohokoliv z jmenovaných institucí, což potvrzuje historie: Žil byl kdysi ministr Zdeněk Žák, který dostal úřad lénem od prezidenta Miloše Zemana. Žák se stal o něco později pražským lídrem Zemanovců a pracoval na tom, aby partaj dostal do sněmovny. Dnes už víme, že marně. K reklamě si nicméně vybral D1. Chtěl menší dopravní omezení pro řidiče, vyhrožoval firmám vyhazovem. Nakonec vyhodil tehdejšího šéfa ŘSD Davida Čermáka, protože byl údajně příliš měkký ke stavebním firmám.

Hnutí ANO drží resort dopravy bez pár týdnů už pět let. Ťokův předchůdce Antonín Prachař skončil v prosinci roku 2014 poté, co se do něj kromě opozice pustil ještě podporovatel Andreje Babiše, podnikatel v dopravě Radim Jančura. Důvodem byla právě D1, kde jeho autobusy stály v kolonách.

Firmy, které opravovaly dálnici D1 u Humpolce, odstoupily od smlouvy s ŘSD

Jenže vždy při odvolávání byla D1 jen argumentem, kterým se krok vysvětloval veřejnosti. Ne, že by šlo na dálnici vše hladce - oprava se začala chystat před šesti lety, stavět se začalo se zpožděním před pěti a hotovo mělo být letos, ale bude až příští rok, dá-li příroda. Ale realita je také taková, že ministr Žák měl velkou oblibu v konspiračních teoriích a šéf ŘSD Čermák do toho tak nějak nedopatřením spadl. Antonín Prachař sice D1 nezvládal, ale nezvládal toho ve skutečnosti tolik, že už to prostě nešlo jinak. Jeho potíže začaly ohrožovat tolik leštěný obrázek hnutí ANO a tak ho velký šéf musel stáhnout.

A Ťok? Není to nejlepší ministr dopravy na světě, ale jak víme, odpovědnost ministra je spíše politická. V civilizované zemi by asi bylo v pořádku, kdyby odešel, ale to by také kvůli podezření ze střetu zájmů musel odejít ministr zemědělství Miroslav Toman, kvůli policejnímu zásahu, který se na ministerstvu pro místní rozvoj zaměřil na zakázky CzechTourismu, by musela odstoupit ministryně Klára Dostálová a kvůli dalšímu možnému střetu zájmů by také musel odejít premiér Andrej Babiš. Tímhle metrem vzato by ve vládě za chvíli nezbyl nikdo.

Navíc na Ťoka tlačí komunisté. S nimi podporu vládě vyjednal druhý nejsilnější muž ANO Jaroslav Faltýnek, toho času v klatbě. Jak víme, Faltýnek měl na dopravě své zájmy, které mu Ťok na přání Babiše překazil. Kdo za tlakem na Ťoka tuší opět Faltýnkovu sílu, nebude tak úplně mimo.

Takže každý, kdo sedm hodin mrzne v kolonách na D1, se chtě nechtě stává součástí jedné velké politické hry. Hry, ve které se každý stará o svůj zadek tak pečlivě, že zapomene zavolat sypače nebo vyhnat firmu, která je měsíc po termínu. Ano, už je líp.

