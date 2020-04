Chytrá karanténa a data nad zlato

Vysoká hra o nesmírně cenná data. I tak by se dalo nahlížet na některé aktivity expertů z platformy covid19cz. Tahle parta vyvinula technologické řešení, které má v rámci státního projektu chytré karantény rychleji detekovat potenciálně nakažené virem SARS-CoV-2. Své zástupce má ve skupině covid19cz i společnost Seznam. Ta přitom může z informací, které vzejdou z chytré karantény, velmi slušně profitovat a to prostřednictvím své aplikace Mapy.cz. Covid19cz přitom chystá další aplikaci, bude i ta nasávat data výsledná data z chytré karantény?

Chytrá karanténa nyní běží v rámci testování a čeká se na ostrý provoz. Má několik částí a jednou z nich je ta elektronická. Tu pomáhali a stále ještě pomáhají ladit lidé z covid19cz. Funguje to tak, že hygienici (stát) na základě souhlasu nemocného, mohou pro zmapování jeho pohybu v minulosti použít kromě dotazování také data od mobilního operátora. Dá-li dotyčný souhlas, mohou hygienici použít i data od jeho banky.

Poskytli byste údaje o svém pohybu společnosti Seznam? Ne

Ano Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Agregovaná bankovní data, na jejichž základě se analýzou údajů z platebních karet zjistilo, že polovina lidí porušila po návratu z Itálie karanténu, se používat nebudou, neboť jak potvrdil týdeníku Euro před dvěma týdny šéf společnosti Dateio, která zmíněnou analýzu vypracovala, mohlo by jít o porušení GDPR. Zatím však nebyla použita ani bankovní data jednotlivých klientů. Komerční banka včera řekla, že teprve analyzuje stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů a podobně je na tom Česká spořitelna, která tvrdí, že se teprve finalizují podmínky, za kterých bude data do projektu chytré karantény dodávat. Se souhlasem klienta samozřejmě. Jinak nic nepošlou.

Covid19cz vyvinuli řešení, které celý proces hledání rizikových míst, kde mohlo dojít k přenosu nemoci, zrychlí a zpřesní. Z hlediska ochrany osobních údajů to vypadá, že se jim podařilo najít čisté řešení. Citlivá data smí získat jen hygiena (stát) a jen se souhlasem nemocného. A po zmapování jeho pohybu data smažou. Jenže výsledky, které na základě potenciálně citlivých dat jako jsou zpětné geolokační údaje od mobilního operátora získá, už ale skupina covid19cz smí použít, a to pro aplikaci Mapy.cz, která patří společnosti Seznam.

Komentář: Nejdřív rozšíříme virus a pak vám rádi prodáme ochranu. Vaše Čínská lidová republika

Mapy.cz nabídly už před více než dvěma týdny uživatelům aktualizaci, díky které jim algoritmus pošle upozornění, pokud se dostanou do bližšího kontaktu s nemocným. Zájem o tuto službu je obrovský. V systému je už osm set tisíc lidí, kteří si v aplikaci odsouhlasili uchovávání údajů o jejich zpětném pohybu. To je přitom mnohem přesnější trasa, než kterou umí dát telefonní operátor. Jenže zasílání upozornění na možný kontakt nebude funkční, pokud se tam nebudou hlásit nemocní a nedojde k propojení trasy dosavadního pohybu zdravého i nakaženého. I to už ale má řešení. Žádné čekání na to, až se do aplikace začnou dobrovolně registrovat všichni nemocní, kteří se stejně do aplikace iniciativně příliš nehrnuli.

“Od začátku celého projektu aktivně jednáme prostřednictvím platformy covid19cz se státními institucemi, abychom mohli sbírat data všech pozitivně diagnostikovaných. Právě teď čekáme na zahájení předávání Mapového ID aplikace pozitivně testovaných z callcentra Chytré karantény,” řekla minulý pátek týdeníku Euro PR manažerka společnosti Seznam Aneta Kapuciánová.

Patrik Zandl přitom za covid19cz ještě před dvěma týdny hlásil, že data hygieniků nejsou v projektu Map použity. Nejsou, ale budou, slušelo by se tehdy dodat.

Komentář: Proč některá letadla nejsou vidět

I tak ale Mapy.cz nemají vyhráno. Nemocný bude muset souhlasit s tím, že jeho výsledná data o jeho minulém pobytu nepůjdou jen hygienikům ale také k tvůrcům Map od Seznamu. Mimochodem bude k tomu potřeba zvláštní souhlas, nebo se to sfoukne v jednom souhlasu pro hygieniky?

Pod značkou Mapy.cz tedy vzniká nesmírně cenná aplikace, ve které už brzy bude přihlášeno milion lidí s tím, tito uživatelé mají zapnuté povolení a zaznamenávání jejich pohybu, což je nezbytné, aby vůbec mohlo dojít k porovnání jejich trasy s pohybem nemocného a následnému vyhodnocení, že ke kontaktu vůbec došlo. Tato data nebudeme nikomu ukazovat, dávat či prodávat, tvrdí Seznam. Není třeba. Sama o sobě mají tato data cenu zlata stejně jako celý systém trasování a párování pohybu zdravého s nemocným. Společnost Seznam také slibuje, že data smaže po skončení epidemie, nebo až nebude nutné ve velkém zjišťovat, kdo je nakažený. Mezitím ale vytváří covid19cz další aplikaci s názvem eRouška. O ní toho mnoho nevíme, ale vše se prý zveřejní, až se aplikace spustí.

Skupina covid19cz se pasuje se do role dobrovolných bojovníků s rychle se šířící infekcí, nicméně přiznejme si, že tratit na tom určitě nebudou. Zdůrazňují, že nechtějí nikoho sledovat a nebudou porušovat pravidla pro ochranu osobních údajů. A ke své obhajobě neváhají zapojit rovnou dvě PR agentury. Jedna z nich minulý týden rozesílala průzkum, ze kterého vyplývá, že dvě třetiny lidí souhlasí se sdílením údajů o poloze. Průzkum vypracovala společnost SC&C. A na stránkách SC&C se dočtete, že tento průzkum realizovala ve spolupráci s platformou covid19cz. To by byla smůla, kdyby se covid19cz podílel na průzkumu, který by nevyšel v jejich prospěch, že?

Přitom náměstek ministra zdravotnictví a šéf centrálního řídícího týmu Covid-19 Roman Prymula minulý týden v rozhovoru pro Radiožurnál jasně řekl, že většina lidí si sledování nepřeje a to je i důvod, proč jsou data, která jsou do té elektronické části chytré karantény, tak osekaná. Nejsou tam třeba telefonní čísla nebo agregovaná bankovní data. A komplikovaná práce s citlivými daty je i ten důvod, proč ta elektronická část ještě nebyla zapojena ani do testovacího provozu, řekl minulý týden Prymula.