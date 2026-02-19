Menu Zavřít

Chytrý Rejstřík: Finance a rizika obchodních partnerů pod dohledem.

Komerční sdělení Dnes
Chytryrejstrik.cz
Autor: Chytryrejstrik.cz
Aktuální data o obchodních partnerech i konkurenci, přehledně a v souvislostech.

Riziko je vyšší, než si připouštíme

Víte, že v oboru inženýrského stavitelství má 6 % firem záznam v insolvenčním rejstříku? Ve stravování má 5,5 % firem exekuční záznam a ve velkoobchodu je téměř 4,5 % firem evidováno jako nespolehlivý plátce DPH? (Zdroj analýzy na 570 tisíci firmách)

Rozhodování o obchodních partnerech často stojí na datech. Jenže ta jsou roztříštěná napříč rejstříky, registry a databázemi. Základní kontrola – DPH, insolvence, obchodní rejstřík – znamená několik samostatných kroků, různé zdroje a žádný kontext.

Podnikatelské riziko nevzniká nedostatkem dat. Vzniká tím, že nejsou pohromadě.

Chytryrejstrik.czAutor: Chytryrejstrik.cz

Ukázkový profil rizik firmy, zdroj: Chytryrejstrik.cz

Jeden pohled místo deseti otevřených záložek

Chytrý Rejstřík sjednocuje informace o všech firmách v ČR do jednoho přehledu. Kombinuje otevřená i placená data a dává jim kontext.

Na pár kliknutí – na mobilu i na počítači – zjistíte:

  • finanční výsledky z účetních závěrek a vývoj obratů
  • rizikové signály (insolvence, exekuce, DPH, pokuty, pokles zaměstnanců, finanční red-flags),
  • vlastnické vazby a způsob jednání,
  • vývoj důležitých změn,
  • pobočky, dotace i detailní vozový park firmy.


Nejde jen o výpis. Jde o strukturovaný pohled na firmu jako celek – finančně, právně i provozně. Nejrychlejší obrázek o firmě na základě aktuálních dat.

Podívejte se na ukázkový přístup.

Rychlost rozhodování bez slepých míst

Prevence rizik

Včasné odhalení zhoršující se situace partnera může znamenat rozdíl mezi běžnou obchodní ztrátou a problémem s dopadem na cash flow nebo reputaci.

Rychlost a přehled

Místo ověřování na několika úřadech získáte komplexní profil na jedné stránce. Řešení ocení podnikatelé prověřující nové partnery a odběratele, obchodní týmy hledající příležitosti, firmy kontrolující dodavatele i subjekty s AML povinností.

Aktuálnost a souvislosti

Data z obchodního, živnostenského i insolvenčního rejstříku jsou doplněna o finanční analýzu, benchmarking v oboru a identifikaci rizikových signálů (jaká rizika sledujeme?). Informace nejsou izolované – dávají smysl v kontextu odvětví a velikosti firmy.

Výsledkem je informované rozhodnutí, nikoli odhad.

Chytryrejstrik.czAutor: Chytryrejstrik.cz

Nahlédněte pod povrch firem

Aktuální data z desítek placených i neplacených zdrojů přehledně na jednom místě.

Chytrý Rejstřík je nejdostupnější nástroj na trhu pro analýzu i vyhledávání firem podle 40 kritérií.

Měsíční přístup vyjde na 399 Kč bez DPH při roční platbě, nebo 479 Kč bez DPH za jeden měsíc bez závazků. Transparentní ceník a žádní obchodní zástupci. Online objednávka na pár kliků.