Chytrý Rejstřík: Finance a rizika obchodních partnerů pod dohledem.

Riziko je vyšší, než si připouštíme
Víte, že v oboru inženýrského stavitelství má 6 % firem záznam v insolvenčním rejstříku? Ve stravování má 5,5 % firem exekuční záznam a ve velkoobchodu je téměř 4,5 % firem evidováno jako nespolehlivý plátce DPH? (Zdroj analýzy na 570 tisíci firmách)
Rozhodování o obchodních partnerech často stojí na datech. Jenže ta jsou roztříštěná napříč rejstříky, registry a databázemi. Základní kontrola – DPH, insolvence, obchodní rejstřík – znamená několik samostatných kroků, různé zdroje a žádný kontext.
Podnikatelské riziko nevzniká nedostatkem dat. Vzniká tím, že nejsou pohromadě.
Ukázkový profil rizik firmy, zdroj: Chytryrejstrik.cz
Jeden pohled místo deseti otevřených záložek
Chytrý Rejstřík sjednocuje informace o všech firmách v ČR do jednoho přehledu. Kombinuje otevřená i placená data a dává jim kontext.
Na pár kliknutí – na mobilu i na počítači – zjistíte:
- finanční výsledky z účetních závěrek a vývoj obratů
- rizikové signály (insolvence, exekuce, DPH, pokuty, pokles zaměstnanců, finanční red-flags),
- vlastnické vazby a způsob jednání,
- vývoj důležitých změn,
- pobočky, dotace i detailní vozový park firmy.
Nejde jen o výpis. Jde o strukturovaný pohled na firmu jako celek – finančně, právně i provozně. Nejrychlejší obrázek o firmě na základě aktuálních dat.
Podívejte se na ukázkový přístup.
Rychlost rozhodování bez slepých míst
Prevence rizik
Včasné odhalení zhoršující se situace partnera může znamenat rozdíl mezi běžnou obchodní ztrátou a problémem s dopadem na cash flow nebo reputaci.
Rychlost a přehled
Místo ověřování na několika úřadech získáte komplexní profil na jedné stránce. Řešení ocení podnikatelé prověřující nové partnery a odběratele, obchodní týmy hledající příležitosti, firmy kontrolující dodavatele i subjekty s AML povinností.
Aktuálnost a souvislosti
Data z obchodního, živnostenského i insolvenčního rejstříku jsou doplněna o finanční analýzu, benchmarking v oboru a identifikaci rizikových signálů (jaká rizika sledujeme?). Informace nejsou izolované – dávají smysl v kontextu odvětví a velikosti firmy.
Výsledkem je informované rozhodnutí, nikoli odhad.
Nahlédněte pod povrch firem
Aktuální data z desítek placených i neplacených zdrojů přehledně na jednom místě.
Chytrý Rejstřík je nejdostupnější nástroj na trhu pro analýzu i vyhledávání firem podle 40 kritérií.
Měsíční přístup vyjde na 399 Kč bez DPH při roční platbě, nebo 479 Kč bez DPH za jeden měsíc bez závazků. Transparentní ceník a žádní obchodní zástupci. Online objednávka na pár kliků.