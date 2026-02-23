Jak vybrat ideální notebook, který vydrží roky?

Na začátku je proto dobré si položit základní otázku: Na co jej budete nejčastěji používat? Chcete si kromě běžné práce a sledování videa užít herní novinky nebo občas sestřihat video? Nebo jste naopak 3D grafici či nadšenci do AI? A zároveň nemáte rozpočet na profesionální stroje? Pak je dobré zvolit některý z „herních“ modelů s dedikovanou grafickou kartou, jejíž správná volba výrazně ovlivňuje možnosti využití i „trvanlivost“ nového notebooku. V následujícím článku vás provedeme základními aspekty úspěšného výběru, díky kterému vám bude sloužit dlouhé roky
První krůčky ke správné volbě
Nejdůležitější volbu dnes představuje grafická karta neboli GPU. V této oblasti dnes s přehledem vedou GeForce RTX řady 50, ale nepředbíhejme a začněme zlehka, než se pustíme do přehledu fascinujících technologií a výhod, které moderní grafiky nabízejí.
Moderní vícejádrové procesory již téměř bez výjimky nabídnou dostatek výkonu pro běžnou práci. Cenově nejdostupnější „herní“ modely notebooků obvykle disponují Intel Core i5, případně AMD Ryzen 5. Jde o slušný základ, náročnější uživatelé pak sáhnou po číslovkách 7 a 9. Pro snazší orientaci v jednotlivých modelech lze použít srovnavače na serverech jako notebookcheck.net.
S operační pamětí je to trochu jednodušší. 16 GB představuje rozumnou volbu, zatímco náročnější uživatelé například při práci s videem nebo většími projekty ocení 32 GB a více.
Monitor je dalším důležitým bodem. Hráči ocení fakt, že obnovovací frekvence nad 120 Hz pro plynulý obraz je dnes již běžná. Přesto náročnější z nich budou chtít jít ještě výš, zejména pro multiplayer, kde rozhodují setiny sekundy. Tvůrci se zase zaměří na přesnost barev a rozlišení alespoň 1440p. Ovšem třeba takový MSI Katana 15 HX dokáže všechny tyto potřeby vyvážit.
A dostáváme se ke grafické kartě. Co všechno dokáže?
Pokud hledáte zařízení primárně na hraní her, je klíčový vysoký grafický výkon, plynulý obraz a co nejnižší odezva systému. Moderní hry jsou stále náročnější a využívají pokročilé technologie nasvícení, jako je ray tracing nebo path tracing. Ty simulují reálné chování světla a jeho odrazů, čímž výrazně zvyšují realističnost scény.
Zmiňovali jsme preferenci vysoké obnovovací frekvence. Tu je ale potřeba „nakrmit“ dostatkem snímků za sekundu. V takovém případě hraje grafická karta samozřejmě nejzásadnější roli. Nejde ale jen o hrubý výkon, do hry dnes vstupují technologie na dopočítávání rozlišení a dokonce celých snímků, bez kterých by na výše zmíněné efekty nebylo možné ani pomyslet.
Prim v této oblasti hraje NVIDIA DLSS. Najdeme ho ve stovkách her včetně AAA titulů. Již řadu let pomáhá navýšit nejen snímkovou frekvenci, ale i kvalitu obrazu díky funkci Super Resolution. Pokrok šel ještě dál. Jeho vrcholem je technologie Multi Frame Generation dostupná na noteboocích s kartami NVIDIA GeForce RTX řady 50. Dokáže dopočítat několik mezisnímků a celková frekvence se tedy při použití se zmíněným Super Resolution může navýšit až osminásobně. Obraz pak bude extrémně plynulý a jakmile to jednou uvidíte, nebudete se chtít vracet.
Opomenout nesmíme ani funkci NVIDIA Reflex, která snižuje tzv. systémovou latenci. Tedy prodlevu mezi stisknutím klávesy či tlačítka myši a reakcí hry na něj na monitoru. Výsledkem je plynulejší a responzivnější herní zážitek.
Chcete na notebooku tvořit?
Právě kreativní tvorba je další oblastí, kde výkonná grafická karta ukazuje svůj potenciál naplno. Aplikace jako Adobe Premiere Pro nebo DaVinci Resolve dokážou využít GPU akceleraci ke zrychlení exportu videa, plynulejšímu náhledu efektů i práci ve vysokém rozlišení.
Stejně tak 3D aplikace, grafické editory nebo konstrukční software těží z výpočetního výkonu grafiky. I v této oblasti se uplatňuje AI, které GeForce RTX řady 50 dokáží efektivně akcelerovat díky exkluzivním Tensor jádrům. Notebook, který byl původně vybrán „na hry“, se tak může snadno stát plnohodnotným mobilním pracovním nástrojem, což ilustruje např. GIGABYTE AERO X16.
AI však nabízí i další nástroje, jako jsou jazykové modely, osobní asistenti nebo generování obsahu. Řadu z nich je dnes možné provozovat i lokálně, což přináší několik zásadních výhod: vyšší bezpečnost dat, žádné poplatky za cloudové služby a velká svoboda v jejich používání. GeForce RTX řady 50 zde pak dokáží zajistit násobně rychlejší chod než na běžném procesoru.
Notebook má být také snadno přenosný
Notebook kupujeme také s vyhlídkou toho, že jej budeme často přenášet a pracovat na něm mimo dosah zásuvky. Případně kvůli tomu, že potřebujeme ušetřit místo. Výkon už dnes neznamená masivní a těžké zařízení. Díky sadě technologií Max-Q, mezi které patří i zmíněné DLSS, jsou současné modely tenké, lehké a zároveň energeticky efektivní. Optimalizace spotřeby a chytré automatické přepínání mezi nenáročnou integrovanou a dedikovanou grafikou umožňuje zachovat vysoký výkon při rozumné výdrži baterie. Zkrátka se takový notebook umí přizpůsobit vašim aktuálním potřebám.
Co si tedy vybrat?
Notebooky s GeForce RTX 5060 představují základní variantu, na které ale lze využívat všechny zmíněné funkce. Často se jedná o první „herní“ notebooky pro studenty, které ale otevírají dveře k prvním krůčkům při tvorbě obsahu. Nabízí dostatek výkonu pro hraní ve FullHD, ale editaci videí a podobné činnosti zvládnou i při vyšších rozlišeních, pokud je zvolený model nabízí.
GeForce RTX 5070 pak přináší výkonovou rezervu a možnost se pustit do vyšších nastavení grafiky ve hrách. Modely s těmito grafikami často disponují 1440p nebo 1600p rozlišením, což je optimální kombinace, zejména při použití DLSS 4 s Multi Frame Generation.
Notebooky s GeForce RTX 5070 Ti pak využijí zapálení hráči, kteří chtějí hrát i nejnovější tituly bez výraznějších kompromisů. Díky větší videopaměti a vysokému výkonu jsou také vhodnou volbou pro práci s náročnějšími AI modely i na větších projektech na poli 3D grafiky. Zajímavý poměr ceny a výkonu najdeme třeba u MSI Vector 16 HX A
Ti nejnáročnějšíuživatelé pak mohou jít ve svých volbách ještě výš.
A nesmíme zapomenout, že k vybraným notebookům s Geforce Rtx řady 50 je nyní jako dárek naprostá novinka ze slavné série Resident Evil Requiem!
Správně vybraný notebook může svému účelu spolehlivě sloužit dlouhá léta. Může vás díky kompaktnímu designu snadno provázet na cestách a sloužit k zábavě i jako efektivní pracovní nástroj. A díky Geforce RTX řady 50 s ním budete připraveni na moderní trendy, které dnes udává pokračující nástup AI.