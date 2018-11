Black Friday bude pro obchod opravdu černý

Někdy na přelomu dekády tuzemský maloobchod prozřel. Tedy on patrně prozřel už dříve, zhruba v té době však zástupci řetězců začali otevřeně mluvit o smrtící slevové spirále, do které se v honbě za šetřivým zákazníkem sami dostali.

Míra nabízených slev překročila veškerou únosnou mez, což se projevilo i na ekonomických výsledcích řetězců. Jejich manažeři začali vymýšlet metody, jak se z vlastní pasti dostat ven. Nic kloudného však nevymysleli. Na vysoce konkurenčním trhu se vždycky našel někdo, kdo nedokázal odolat pokušení nabídnout mléko, máslo nebo rohlík za (pod)nákladovou cenu.

Teprve loni oznámila společnost GfK Czech, že podíl zboží prodávaného ve slevách po patnácti letech klesl. V akci se však pořád prodá 46,3 procenta rychloobrátkového zboží. Na poklesu se přitom projevila spíše lepšící se ekonomická situace Čechů a nižší citlivost vůči cenám než nějaké promyšlený ústup ze slevové pasti ze strany obchodníků. Až skončí konjunktura, zrádná spirála se zase roztočí mnohem větší rychlostí než nyní.

Patrné to je i tím, jak se s blížícími se Vánocemi na spotřebitele prakticky ze všech stran valí Black Friday, neboli Černý pátek. Ten připadá obvykle na den po Díkuvzdání, tedy na zítřek. V USA odstartoval v roce 2005, do Česka podle Mall.cz přišel poprvé o šest let později s Applem. Jde tedy o relativně novou „tradici“ a přitom při poslechu všudypřítomných reklam to vypadá, jako bychom se nákupnímu šílenství oddávali odnepaměti.

Slevy dosahují nezřídka až 80 procent. Samozřejmě, že některé z nich budou jen fiktivní po předchozím našponování původní ceny a Česká obchodní inspekce bude mít jistě v následujících týdnech hodně práce. Faktem však je, že se obchodníci nepoučili a zákazníky nechávají dál navykat na stále větší a větší slevy.

Zajímavé přitom je, s jakou vervou se na Black Friday vrhla e-commerce, která měla původně svůj vlastní slevový den Cyber Monday. Dnes už však rozdíly mezi „svátky“ mizí a my můžeme živě sledovat, jak Alzák strká nohu do medvědí pasti, kterou si sám položil.

Online prodejci léta profitovali z nižších nákladů. Nemuseli vydržovat drahé prodejny a díky tomu mohli zákazníkům nabídnout i nižší cenu než kamenná konkurence. Jenže stejně jako se stírají rozdíly mezi Black Friday a Cyber Monday, splývají i někdejší online a kamenné prodejny. Prakticky všechny větší e-shopy už disponují minimálně nějakým showroomem s vysokým nájmem, stejně jako většina kamenných prodejců si pořídila výhodnější e-shop.

Mezi online a klasickým prodejem tak už dnes v podstatě není rozdíl a to se brzy bude týkat i parazitických a neúnosných slev. Zbývá jen čekat, kdy zástupce prvního velkého online prodejce vystoupí s prohlášením o smrtící slevové spirále, tak jak tomu bylo zhruba před osmi lety u kamenných řetězců. Pro peněženky nás zákazníků to jsou však samozřejmě dobré časy.

