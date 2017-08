Babišovi blízcí si přeprodávali akcie Čapího hnízda, aby skryli vlastníka

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou dotaci. Po několika letech dodržování dotační podmínky se vrátila pod Agrofert. Babiš loni ve Sněmovně řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Herodes údajně uzavřel celkem tři smlouvy na odkup některých akcií s Babišovými blízkými, kteří je drželi po vyčlenění farmy z Agrofertu. Stal se tak majoritním akcionářem Čapího hnízda. „Tento účelový převod Herodes provedl zcela vědomě, aby znepřehlednil vlastnickou strukturu společnosti Farma Čapí hnízdo. Jediným účelem fiktivních převodů akcií bylo další zastření identity skutečného vlastníka a osoby s vlivem na tuto společnost, tedy Andreje Babiše,“ uvádí podle serveru žádost o vydání poslanců.

Aktéři věděli, že se účastní podvodu:

Transakce měly podle žádosti také snížit podíl Babišových blízkých na základním kapitálu farmy pod jednu čtvrtinu. „V takovém případě by totiž Farma Čapí hnízdo byla považována za partnerský podnik Agrofertu a na dotaci by neměla nárok,“ uvádí iRozhlas.cz.

Předseda hnutí ANO Babiš pochybení v případě Čapího hnízda dlouhodobě odmítá. Žádost policie o své vydání označil minulý týden za snahu politického systému zlikvidovat ho. Načasování žádosti podle něj ukazuje na snahu ovlivnit volby. Policie podle Práva tvrdí, že Babiš nezákonné počínání kolem Čapího hnízda řídil a koordinoval. Babiš to označil za nepravdivé a nehorázné tvrzení policie. Kritizoval i to, že z materiálu pro poslance citují novináři.

Policie podala žádost o vydání Babiše a předsedy poslaneckého klubu ANO Faltýnka minulý čtvrtek týden. Mandátový a imunitní výbor Sněmovny se žádostí začne zabývat tento pátek, celá Sněmovna by měla o vydání obou poslanců rozhodovat na své schůzi, která začne 5. září. Poslance ani senátora nelze podle ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Podle médií policisté tvrdí, že se Babiš svým počínáním dopustil dotačního podvodu a poškodil finanční zájmy Evropské unie.

