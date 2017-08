Policie: Babiš spáchal dotační podvod a poškodil zájmy Evropské unie

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš jako koncový vlastník řetězce firem, které dotaci získaly, o všem podle policie věděl a jeho podřízení jednali na jeho pokyn. Účelem byl zisk padesátimilionové dotace z evropských fondů určené pro malé a střední podniky, přestože Babiš byl jako vlastník Agrofertu velkopodnikatel. O dotaci proto účelově zažádala nově vytvořená společnost Farma Čapí hnízdo s anonymními vlastníky. Po zisku dotace společnost opět oficiálně přešla pod Babišovo vlastnictví.

Policie požádala poslaneckou sněmovnu také o vydání předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Toho podle informací týdeníku Euro viní z dotačního podvodu. Faltýnek byl v rozhodné době místopředsedou představenstva společnosti ZZN Pelhřimov z holdingu Agrofert, vlastníka Farmy Čapí hnízdo. Faltýnek společně s předsedou představenstva Zdeňkem Kubiskou podepsali přechod akcií na blízké Andreje Babiše, kteří usedlost účelově vlastnili v době zisku dotace.

Týdeník Euro se pokusil Zdeňka Kubisku kontaktovat, ale šéf představenstva firmy ZZN Pelhřimov odmítl potvrdit, zda je v kontaktu s policií a zda už mu bylo sděleno obvinění. „Každý má svůj život a svoji práci. Nerušte mě,“ uvedl a zavěsil telefon.

O údajném dotačním podvodu, který vyšetřuje policie, přímo věděla i Jana Mayerová (dříve Nagyová), Babišova dotační poradkyně a jeho osobní věštkyně. Právě ona podepsala žádost o dotaci za Farmu Čapí hnízdo a všechny její přílohy. Přesně před dvěma lety Mayerová sama potvrdila v rozhovoru pro týdeník Euro, že majetkové přesuny v rámci Agrofertu byly účelové právě kvůli zisku dotace (V textu tehdy redakce její citace uvedla jako sdělení anonymního zdroje kvůli tehdejšímu profesnímu působení Mayerové, která v té době pracovala přímo jako Babišova podřízená na pozici poradkyně na ministerstvu financí.).

„Je to od začátku projekt Andreje Babiše. Nejprve chtěl Čapí hnízdo jen jako svoji soukromou rezidenci,“ popsala nynější náměstkyně jihlavského primátora za ANO v textu, který vyšel 10. srpna 2015.

Jako první přiznala, že Babiš zakryl své vlastnictví farmy anonymními akciemi. „Dotaci ve výši 50 milionů bylo možné udělit jen malé či střední firmě. Tyto podmínky samozřejmě Agrofert ani Imoba (Babišova realitní společnost - pozn. red.) nesplňuje. Proto byla vytvořena zcela samostatná společnost, která peníze mohla legálně získat,“ uvedla Mayerová, která v rozhodné době zastávala post místopředsedkyně představenstva Farmy Čapí hnízdo.

Zakrytí pravého vlastnictví společnosti Farma Čapí hnízdo anonymními akciemi doporučili Babišovi podle Mayerové jeho právníci tak, aby se vyhnul podezření z podvodu a bez problémů získal peníze z Evropské unie.

Rodilá Košičanka Mayerová se s Babišem zná více než deset let a dlouhé roky mu pomáhala s evropskými dotacemi v Agrofertu. Právě ona přišla k Babišovi s nápadem na přestavbu Čapího hnízda. „Řekla Babišovi, že má hodně peněz, a proto by měl využít i evropské fondy jako částečné financování projektů,“ řekl týdeníku Euro zdroj blízký vedení Agrofertu.

Mayerová přitom jakékoliv právní pochybení odmítá. „Momentem, kdy se společnost Farma Čapí hnízdo vyčlenila ze skupiny Agrofert a proběhla valná hromada, ztratila společnost status velkého podniku. Farma Čapí hnízdo musela být malým nebo středním podnikem v momentě žádosti a v momentě, kdy se ta dotace přiklepne, vyplácí, a po celou dobu udržitelnosti. To bylo splněno. To mi můžete věřit, jinak bych se pod to nepodepsala,“ obhajovala se Mayerová loni v rozhovoru pro týdeník Euro.

Její konstrukce zisku dotace by však umožňovala všem velkým podnikům získat legální cestou podporu určenou pro malé podniky, což odporuje smyslu evropských dotací.

Mayerová je aktuálně dlouhodobě nemocná, minimálně do konce srpna marodí doma a na jihlavském magistrátu není k sehnání. Obvinění v souvislosti s kauzou dosud neobdržela.

O údajném podvodu věděl i předseda představenstva Farmy Čapí hnízdo Josef Nenadál. Ke kauze se však odmítl vyjádřit. „Nebudu nic sdělovat,“ uvedl a zavěsil telefon. Podle trestního zákoníku hrozí případným obviněným pět až deset let vězení.

