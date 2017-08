Zeman jmenuje premiérem vítěze voleb, uvedl Ovčáček

Podle Ovčáčka se Zeman stále drží svého dřívějšího vyjádření, že novým premiérem jmenuje vítěze voleb. „To platí. O vině a nevině rozhoduje soud, ne (Martin) Plíšek (TOP 09) nebo (Miroslava) Němcová (ODS),“ napsal Ovčáček webu Aktuálně.cz s poukazem na předsedkyni a místopředsedu mandátového a imunitního výboru, který se bude policejní žádostí o vydání Babiše a Faltýnka zabývat.

Ovčáček také vyjádřil pochybnosti nad tím, proč policie požádala o vydání obou představitelů ANO dva a půl měsíce před volbami. „Prostě přemyslím nad pochybnostmi, které vznesl Andrej Babiš,“ napsal. Babiš už dříve označil policejní žádost za součást politického boje, která mu má zabránit v kandidatuře v říjnových volbách.

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš na loňské mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Poslance ani senátora nelze podle Ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Po posouzení případu mandátovým a imunitním výborem se proto bude vydáním Babiše a Faltýnka zabývat celá Sněmovna, jednat by o tom měla na schůzi, která začne 5. září. Pokud by oba zástupci hnutí ANO byli v říjnu znovu zvoleni poslanci, musela by policie pro pokračování vyšetřování o jejich vydání požádat i novou Sněmovnu.

Čtěte dále: