Kalousek: Česko bude muset vrátit 50 milionů kvůli Čapímu hnízdu

„Já si myslím, že tady riziko není riziko, ale jistota. Čapí hnízdo daňový poplatník Andreji Babišovi zaplatí dvakrát. Jednou z evropských peněz, protože i to jsou naše peníze, a jednou z národních zdrojů, když teď těch 50 milionů budeme muset vrátit,“ prohlásil Kalousek. „V trestněprávní individuální rovině může rozhodnout jenom soud, o tom není pochyb. Ale že Andrej Babiš lhal a podváděl, že si přivlastnil peníze, které patřily malým podnikatelům, o tom prostě pochyb není. A kromě jiného to také budeme muset zaplatit,“ dodal.

Farma Čapí hnízdo patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš už nyní Agrofert nevlastní, kvůli přísnějším podmínkám v zákoně vložil akcie firmy do svěřenského fondu. Na mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Faltýnek v Agrofertu od roku 2001 pracoval v manažerských funkcích. V rozhodné době byl místopředsedou představenstva holdingové firmy ZZN Pelhřimov, která jeden čas farmu ovládala.

Babiš už ve čtvrtek uvedl, že žádost o vydání považuje za politický boj. Poukázal na to, že projekt byl v minulosti opakovaně kontrolován za středočeských hejtmanů Petra Bendla (ODS) a Davida Ratha (dříve ČSSD) i v době Kalouskova působení na ministerstvu financí. „Nikdy nebylo kontrolními orgány konstatováno pochybení v udělení dotace,“ tvrdí Babiš.

