Policie požádala o vydání Babiše a Faltýnka kvůli Čapímu hnízdu

„Dnes jsem obdržel od policie žádost o udělení souhlasu s trestním stíháním dvou poslanců, a to poslance A. Babiše a poslance J. Faltýnka,“ napsal Hamáček. „V té žádosti je uveden i důvod, ale já nejsem oprávněn obsah té žádosti komentovat, protože s obsahem se musí nejprve seznámit členové mandátového a imunitního výboru,“ dodal. Potvrdil také, že Sněmovna by se měla žádostí zabývat na své nejbližší schůzi, která začne v úterý 5. září. Zenklová doplnila, že v případu Čapího hnízda zatím nebyl nikdo obviněn. Faltýnek webu Seznam Zprávy řekl, že o žádosti policie ví.

Poslance ani senátora nelze podle Ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Pokud Sněmovna nebo Senát souhlas odepře, je stíhání vyloučeno po dobu trvání mandátu. Policie ho může případně obvinit až potom, co mu skončí mandát.

Dnes jsem obdržel od policie žádost o udělení souhlasu s trestním stíháním dvou poslanců, a to poslance A. Babiše a poslance J. Faltýnka. — Jan Hamáček (@jhamacek) 10. srpna 2017

Morální kodex hnutí ANO 2011 stanoví, že reprezentant hnutí nevyužije v případě trestního stíhání poslaneckou nebo senátorskou imunitu a požádá příslušný výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání. Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří případné stíhání za politické projevy pronesené na půdě Parlamentu ČR.

Babiš čelí v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015 trestnímu oznámení. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Čeho se bojí Babiš? Dosud opomíjené kauzy, které mohou šéfovi ANO zlomit vaz

Lhůta pro policejní rozhodnutí v kauze se několikrát prodlužovala. Dohledové Vrchní státní zastupitelství v Praze však v prošetřování možného dotačního podvodu neodhalilo žádné významné pochybení. Dotace pro Čapí hnízdo prověřuje i Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF, který chce k závěru dospět do konce letošního roku.

Nejdůležitější události v kauze Čapí hnízdo 2006 - Architekt Jiří Javůrek řekl, že začaly práce na projektu přestavby zanedbaného statku a lihovaru na konferenční centrum, uvedl v březnu 2012 server iDnes.cz. V únoru 2006 se majitelem zanedbaného areálu u Benešova stala firma Imoba z holdingu Agrofert, který patřil Andreji Babišovi. 1. prosince 2007 - Společnost s ručením omezeným ZZN Agro Pelhřimov z holdingu Agrofert se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla a.s. ZZN Pelhřimov. Únor 2008 - Společnost ZZN Agro Pelhřimov se přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo, majitelé akcií byli od té doby anonymní. 20. srpna 2008 - Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt Farmy Čapí hnízdo. Červen 2010 - Farma Čapí hnízdo byla dokončena a otevřena. V té době byla v médiích farma spojována s Babišem, který ale vlastnictví odmítal. Září 2010 - Udělením dotace pro Farmu Čapí hnízdo se zabýval týdeník Ekonom. Podle něj byla firma při žádosti o dotaci brána jako malý podnik a jak časopisu potvrdil středočeský dotační úřad, v případě propojení s kapitálově silnější společností by dotaci nezískala. Únor 2011 - Při jednom z auditů bylo zjištěno, že Farma Čapí hnízdo požádala v roce 2009 o jednu platbu dříve, než uhradila příslušnou fakturu. Kvůli porušení podmínek byla firmě vyměřena pokuta, která včetně penále dosáhla šesti milionů korun. V roce 2012 byla většina pokuty odpuštěna, firma zaplatila pouze 37 tisíc korun plus penále. Říjen 2013 - „S Čapím hnízdem nemám nic společného… Nevím, komu to patří,“ řekl Andrej Babiš týdeníku Respekt. V té době Babišovo ANO mířilo za výrazným úspěchem ve volbách do Sněmovny, který mu otevřel cestu do vlády. Babiš dodal, že společnosti půjčil 400 milionů korun a má tam pronajatu jednu budovu. Listopad 2013 - Podle prohlášení Andreje Babiše skupina Agrofert převzala „ztrátovou a předluženou farmu“ Čapí hnízdo. Babiš to řekl 13. března 2016. Červen 2014 - Společnost Farma Čapí hnízdo zanikla poté, co zákon zakázal anonymní akcie na majitele. Podle obchodního rejstříku se sloučila s firmou Imoba, která spravuje nemovitosti skupiny Agrofert. 29. října 2015 - Premiéru měl film Matrix AB režiséra Víta Klusáka. „Myslím, že to je nejlepší projekt, co jsem kdy vymyslel,“ řekl v dokumentu Andrej Babiš o Čapím hnízdě. Už v době uvedení filmu Babiš obvinil Klusáka z „podrazu“, později tvrdil, že citace byla vytržená z kontextu. 29. prosince 2015 - Server Aktuálně.cz informoval, že policie začala prověřovat okolnosti získání dotace pro Čapí hnízdo. Babiš už předtím řekl, že si není vědom žádného pochybení. 2. března 2016 - Server Neovlivni.cz napsal, že Evropský úřad proti podvodům (OLAF) zahájil oficiální vyšetřování okolností, za nichž Agrofert získal 50 milionů korun z evropských fondů. 11. března 2016 - Předsedové TOP 09 Miroslav Kalousek a ODS Petr Fiala oznámili, že požádají o svolání mimořádné schůze Sněmovny kvůli kauze kolem Čapího hnízda. 13. března 2016 - Babiš řekl, že zná jméno vlastníka Farmy Čapí hnízdo z doby, kdy žádala o dotace, nechce ho ale prozradit. 16. března 2016 - Babiš po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem řekl, že na mimořádné schůzi zveřejní majitele Čapího hnízda z doby, kdy společnost žádala o evropské dotace. 21. března 2016 - Server HlídacíPes.org napsal, že u strategických rozhodnutí při čerpání dotace pro Čapí hnízdo stál Babišův „dvorní právník“ Václav Knotek, akcie údajně držel společně s další právničkou Agrofertu Gabrielou Knapovou. 23. března 2016 - Na mimořádné schůzi Sněmovny Babiš řekl, že farmu Čapí hnízdo vlastnili v době získání dotace jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Sněmovna pak na návrh ČSSD mimořádnou schůzi přerušila do doby, než Evropský úřad proti podvodům (OLAF) zveřejní výsledky svého vyšetřování. 24. května 2017 - Andrej Babiš skončil ve funkci ministra financí a místopředsedy vlády. 26. května 2017 - Na twitterovém účtu skupiny Julius Šuman, která zveřejnila nahrávky Andreje Babiše, se objevila auditorská zpráva ministerstva financí o farmě Čapí hnízdo. Dokument dochází k závěru, že nelze prokázat ani vyloučit propojení Čapího hnízda s holdingem Agrofert v době žádosti o dotaci určenou pro malé a střední podniky. 31. května 2017 - Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) oznámil, že očekává, že své vyšetřování okolo dotací pro farmu Čapí hnízdo uzavře do konce roku.

Čtěte také: