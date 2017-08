Babiš dotační podvod řídil, tvrdí policejní spis. Šéfovi ANO hrozí 10 let za mřížemi

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš řídil postup při získání dotace pro Čapí hnízdo a koordinoval kroky svých spolupracovníků. Pokud kauza dospěje k soudu, mohl by strávit pět až deset let za mřížemi. Vyplývá to ze žádosti policie o zbavení poslanecké imunity Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka.