Policie nepotřebovala souhlas žalobců k žádosti o vydání Babiše a Faltýnka

Podle mluvčí pražské policie Andrey Zoulové se vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo sešel s dozorovým státním zástupcem před čtvrtečním podáním žádosti do Sněmovny dvakrát. Nejprve v pondělí 7. srpna osobně projednal se státním zástupcem důkazy a seznámil ho s dalším postupem a okruhem lidí, u kterých zvažuje zahájení trestního stíhání. „Vzhledem ke skutečnosti, že dvě z těchto osob požívají poslaneckou imunitu, byl státní zástupce zároveň zpraven o tom, že vyšetřovatel požádá Poslaneckou sněmovnu o udělení souhlasu s jejich trestním stíháním,“ popsala na webu policie postup vyšetřovatele.

Ve čtvrtek 10. srpna dopoledne pak podle policejní mluvčí vyšetřovatel oznámil státnímu zástupci, že během odpoledne policie předá Sněmovně žádost o vydání Babiše a Faltýnka ke stíhání.

Státní zástupce podle mluvčí zastupitelství Zenklové nepovažuje ani pondělní schůzku za konzultaci, ale pouze za informativní setkání. „Vyšetřovatel seznámil státního zástupce s výsledky trestního řízení a důkazní situací a mimo jiné se záměrem poslat do Sněmovny žádost o vydání. Státní zástupce vzal tuto informaci na vědomí a nevyjádřil žádné výhrady,“ popsala schůzku. „Ale policie tento procesní krok činí samostatně a souhlas státního zástupce nepotřebuje,“ dodala.

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od roku 2015. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova koncernu Agrofert. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na 50milionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš loni ve Sněmovně řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Čtěte dále: