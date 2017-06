Sanders, Biden nebo někdo neznámý. Demokraté hledají Trumpova soupeře

Na první pohled je ještě spoustu času udělat si jméno. Kampaň na příští prezidentské volby by však podle serveru Politico mohla začít už za přibližně osmnáct měsíců, což už na potenciální kandidáty určitý tlak vytváří.

Kdo by mohl v roce 2020 kandidovat za Demokratickou stranu?

Mezi relativně známější tváře patří například Al Franken, senátor za Minnesotu, který se zviditelnil jako komik a herec. Vybavuje si jej 70 procent respondentů průzkumu výzkumné agentury Morning Consult. Senátor z New Jersey Cory Booker si dělá jméno zejména na sociálních sítích, mimo ně je však prakticky neznámý. O dalších senátorech – Kirsten Gillibrandové, Kamale Harrisové, Amy Klobucharové a Chrisovi Murphym – většina dotazovaných nikdy v životě neslyšela. Mezi kandidáty patří i Tim Kaine, bývalý guvernér, který byl loni nominovaný jako vicepremiér Hillary Clintonové. Ani on však během kampaně příliš nezaujal.

„Více než polovina respondentů říká, že o řadě z těchto kandidátů nikdy neslyšeli. A protože někteří možná nechtějí přiznat, že potenciální uchazeče neznají, tak může být celkové povědomí o jmenovaných demokratech ještě nižší,“ říká Kyle Dropp, spoluzakladatel Morning Consult.

Jak však ukazují příklady z nedávné minulosti, určitou naději zviditelnit se možní prezidentští kandidáti stále ještě mají. Naposledy se to povedlo třeba Tedu Cruzovi, který byl půl roku po nástupu do senátorské pozice takřka neznámý, což se však změnilo poté, co kvůli snaze zablokovat reformu zdravotní péče Baracka Obamy prakticky zastavil činnost federálních úřadů. Povědomí o něm stouplo o dvacet procent, byť ho řada lidí vnímala kvůli jeho oportunismu především negativně. I tak byl během loňských republikánských primárek hlavním soupeřem Donalda Trumpa.

Demokraté se přesto možná pokusí obrátit na známé tváře. Znovu kandidovat by mohl například Bernie Sanders, který během demokratických primárek zvedl díky svým plánovaným sociálním reformám obrovskou vlnu nadšení u mladých voličů. Jeho konečnou porážku pak nesli hodně nelibě a radikálnější tábor se s nominací Clintonové nehodlal smířit. Sanders další boj o Bílý dům nevyloučil. Jeho manželka Jane alespoň uvedla, že Sanders bude za tři roky hrát „velkou roli.“

Otevřené dveře si zatím nechává i Joe Biden, dlouholetý Obamův viceprezident. Úvahy o jeho kandidatuře padaly už během předchozích voleb, nakonec se jich však kvůli úmrtí svého syna nezúčastnil. Příště už by to mohlo být jinak. „Věřím na osud. Nemám ohledně toho žádné plány, ale neříkám, že bych do toho nešel,“ odpověděl opatrně v rozhovoru pro filadelfskou radiovou stanici.

