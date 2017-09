Rezavý pás Německa: extremisté získávají body v Porúří

Gelsenkirchen byl tahounem ekonomiky během obnovy Německa po druhé světové válce. Nyní město tisíce ohňů trpí vysokou nezaměstnaností a odklonem voličů od tradiční strany dělníků SPD k AfD, která je politology řazena k extrémní pravici za svůj populismus i protiimigrační rétoriku.

Nezaměstnanost ve 260 tisícovém městě dosahuje 14,1 procenta, přitom na celoněmecké úrovni byla v červenci na 3,7 procentech, což je nejlepší výsledek od října 1980.

Míra nezaměstnanosti v Německu:



source: tradingeconomics.com

AfD získává na popularitě od roku 2015, kdy do země přišlo přes milion uprchlíků. Pokud se této straně podaří prorazit i do německého parlamentu, (volby se konají 24. září), jednalo by se o první extrémně pravicovou stranu v německém spolkovém sněmu po roce 1945.

Navíc může zkomplikovat sestavení čtvrté vlády kancléřky Angely Merkelové, jejíž CDU favoritem voleb. V úvahu připadá opakování velké koalice CDU/CSU s SPD, nebo tzv. Jamajka (podle barev stran) složená z CDU/CSU, FDP a Zelených.

Volební prognóza do německého parlamentu Strana Procent hlasů Změna v % oproti volbám v roce 2013 Unie CDU/CSU 38,8 -2,7 SPD 24,0 -1,7 FDP 9,0 +4,2 Levice 8,5 - 0,1 AfD 8,0 +3,3 Zelení 7,3 -0,9 Ostatní 4,5 -1,8

Průzkumy agentur Forsa a Allensbach na konci srpna 2017. Zdroj: bundestagswahl-2017.com

„V Gelsenkirchenu můžete cítit, že se tu Němci necítí být jako doma,“ tvrdí Friedhelm Rikowski, jenž po více než třiceti letech odešel z CDU a přešel k AfD. Žije tu mnoho přistěhovalců, kterým podle něj bylo umožněno přijít do země bez řádné kontroly jejich původu.

Dva roky od pozvání uprchlíků do Německa:

AfD se po několika úspěších v zemských volbách může dostat i do berlínského spolkového sněmu. „AfD oslovila mnoho Němců napříč jejich stranickými preferencemi,“ uvedl pro Bloomberg profesor politologie Nils Dietrich na Svobodné univerzitě Berlín.

Jedna z největších uhelných elektráren v Německu. Scholven v Gelsenkirchenu:

Právě místa, jako je Gelsenkirchen, mohou AfD dostat do celoněmecké politiky. Kromě vysoké nezaměstnanosti tu žije 17 procent obyvatel, kteří se nenarodili v Německu. Celoněmecký průměr je 10,5 procenta. I když celková čísla krádeží v roce 2016 v Gelsenkirchenu poklesla, mezi podezřelými z kriminality se „Neněmci“ podílejí ze 40 procent, uvedla policie v Gelsenkirchenu ve statistice za rok 2016. Nejvíce jich pochází z Rumunska, Turecka a Polska.

V květnových volbách do zemského sněmu v Severním-Porýní Vestfálsku AfD získala 7,4 procenta, CDU vyhrála s 33 procenty hlasů a SPD získala 31,2 procenta hlasů, což je její nejhorší výsledek od roku 1947.

V jakých německých zemích se AfD dostala do místních parlamentů:

Nejvíce hlasů AfD získala právě v Gelsenkirchenu, 15 procent. Rikowski tvrdí, že získávají hodně voličů z německé střední třídy, od vládních zaměstnanců po řemeslníky. Obviňuje Merkelovou, že ztrácí kontrolu nad stovkami tisíc uprchlíků v zemi.

AfD bere voliče i SPD. „Mnoho lidí v Porúří bylo ekonomicky ponecháno napospas a obviňují z toho zejména SPD. Nikdy nezapomenou na Schröderovy reformy,“ řekl pro Financial Times Karl-Rudolf Korte, profesor politologie univerzity Duisburg-Essen.

Schröder míří do Rosněfti:

Schröder jde do „Putinovy“ Rosněfti. Kritika ho nezajímá

Bývalý kancléř Gerhard Schröder osekal sociální výhody pro mnoho lidí, kteří v Porúří žijí. „SPD už není stranou dělníků. Je to AfD,“ řekl Guido Reil, horník z Essenu, který odešel z SPD do AfD. Diví se, že peníze pro dělníky nejsou, ale pro uprchlíky najednou ano.

Politička SPD Ingrid Arndt-Brauerová si povzdechla, že politici AfD nabízejí jednoduchá řešení, na která bývalí voliči SPD slyší. Navíc tu panuje nostalgie po dobách, kdy se těžilo uhlí a lidé měli práci.

Alternativa pro Německo požaduje vystoupení země z eurozóny, ukončila by sankce vůči Rusku, zakázala nošení burek a podpořila Němce, aby měli více dětí.

