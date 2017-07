Marksová žádá další čtyři miliardy. Pilný chce dosáhnout kompromisu

Podle navrhovaného rozpočtu by výdaje ministerstva práce měly v příštím roce činit 593,09 miliardy korun. Letos se počítá s částkou 560,47 miliardy. Resort by měl v roce 2018 hospodařit s příjmy 472,13 miliardy, letos s 442,71 miliardy.

„Ministerstvo práce má proti loňskému roku o 34 miliardy navíc, kde nemáme žádný spor, protože se jedná převážně o mandatorní výdaje. Víc než polovina z toho je na důchody. To, o co se sváříme, je, že jsme původně chtěli 6,5 miliardy, v diskusích jsme z toho udělali necelé čtyři miliardy,“ řekla Marksová. Podotkla, že 2,3 miliardy z požadované sumy navíc by mělo putovat do zvýšení výdělků v sociálních službách.

Pilný zopakoval, že schválený padesátimiliardový schodek rozpočtu je závazný. „Přestože jsme směřovali k nějakému kompromisu, tak konečná cifra nepadla. V tomto okamžiku, kdy přijdou požadavky dalších ministerstev, nejsme schopni tento požadavek ministerstva práce uspokojit. Na obou stranách budeme hledat možnosti přiblížení,“ dodal ministr financí. Podle něj je nutné dát přednost věcem, „které se musí udělat“. Zmínil dopravní stavby.

Přečtěte si komentář Miroslava Zámečníka o vývoji rozpočtu:

Za růstem sociálních výdajů pro příští rok je výraznější zvyšování penzí. Od ledna by se starobní důchod měl podle plánů v průměru zvednout o 501 korun, tedy o 4,2 procenta. Vyplácet se v příštím roce začne také otcovská a vyšší nemocenská při delším stonání. Mohlo by se zavést až tříměsíční ošetřovatelské volno, o kterém bude hlasovat Senát nejspíš v polovině srpna. Vyšší budou dětské přídavky, dosáhne na ně víc rodin. Zvedne se rodičovská pro vícerčata.

Podle navrhovaného rozpočtu by výdaje na důchody měly příští rok činit 438,1 miliardy. Letos to má být 416,45 miliardy. Z nemocenského by se mělo vydat 32,71 miliardy místo letošních 27,54 miliardy. Do dávek v hmotné nouzi by mělo putovat 10,05 miliardy, letos to má být 9,66 miliardy. Příspěvek na péči si letos vyžádá asi 23,8 miliardy, v příštím roce by to mělo být 25,5 miliardy. Dávky státní sociální podpory jako rodičovská, porodné, přídavky na děti a příspěvky na pěstounskou péči by v příštím roce měly vyjít na 45,25 miliardy, letos na 40,8 miliardy.

Čtěte také: