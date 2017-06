Pilný: Splnění požadavků ministerstev by zvýšilo deficit o 97 miliard

Plilný reagoval na interpelaci poslance ČSSD Antonína Sedi, který chtěl vědět, zda ministr vyhoví požadavku ministerstva školství na navýšení objemu peněz pro vysoké školy.

Ministr financí poukázal na neustálé vznášení nároků na peníze z rozpočtu. „Každé zasedání Poslanecké sněmovny, každé zasedání vlády, každé zasedání Senátu je nesmírně kreativní v tom, že na základě různých doplňků do zákonů, případně vládních nařízení, přináší nové a nové výdaje státního rozpočtu. Ta kreativita tady je celkem bezmezná,“ prohlásil.

Pilný uvedl, že návrh předběžných příjmů rozpočtu na příští rok bez peněz z EU je proti letošku vyšší o 69 miliard, předběžné výdaje jsou meziročně o 59,6 miliardy vyšší. „Já jsem zavázán usnesením vlády, abych snížil deficit na rok 2018 na 50 miliard,“ poznamenal. Výdaje na sociální oblast se podle něj posílí o 37,7 miliardy, výdaje na platy o 21,8 miliardy, výdaje ministerstva obrany se mají zvýšit o 5,4 miliardy korun, popisoval. Připomněl, že Sněmovna má v pátek také hlasovat o zvýšení podílu obcí a měst na vybrané dani z přidané hodnoty, což bude znamenat odliv 8,5 miliardy korun ze státního rozpočtu v jejich prospěch.

Ministr řekl, že ministerstvo školství není jediným ministerstvem, které má rezervy z minulých let v podobě tzv. profilujících a neprofilujících výdajů. Jde řádově o miliardy. „Například peníze věda, výzkum a inovace, tam mají rezervu v tomto okamžiku čtyři miliardy korun, v těch profilovaných a neprofilovaných výdajích. Přesto vláda přiklepla panu místopředsedovi (Pavlu) Bělobrádkovi (KDU-ČSL) navíc tři miliardy, přestože ty peníze má z minulých let a nespotřeboval je,“ prohlásil.

Vysoké školy mají podle ministra obrovské rezervy, které lijí do betonu, protože staví nové budovy. „A jsou vytvořeny rezervní fondy a to ministerstvo školství ty peníze má v těch rezervách,“ řekl. Jak ale dodal, výdaje do školství považuje za prioritní.

Ministr slíbil, že udělá, co bude možné, aby v rámci rozpočtu vyhověl prioritním požadavkům. „Budou to hlavně požadavky na investice, požadavky na vzdělávání a požadavky na investice, které jsou ovšem měřeny, ne které jsou orientovány na spotřebu, jako je většina výdajů na vědu, výzkum a inovace,“ dodal.

