Soustřeďte se na investice. Zeman jednal s Pilným a Babišem v Lánech o rozpočtu

„Více peněz na investice než na spotřebu, zaměřit se na dotace na obnovitelné zdroje energie a na 11 miliard určených pro neziskovky,“ popsal na twitteru postoj Zemana mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Zopakoval tak dlouhodobý postoj prezidenta k činnosti vlády v oblasti hospodářství. Vadí mu nízký objem veřejných investic, zatížení ekonomiky dotacemi na obnovitelné zdroje či některé sociální dávky.

„Snažil jsme se tam vysvětlit, jak rozpočet vzniká za pochodu, které procesy to provázejí. Skutečně je tam tak málo prostoru proto, aby se dalo investovat,“ řekl o jednání Pilný. Účastníci schůzky se podle něj shodli, že nárůst mandatorních výdajů je neudržitelný a prostor pro financování dlouhodobých priorit, to znamená především investic do dopravní infrastruktury a vzdělávacího systému, je kvůli tomu malý. „Je potřeba prostě nějakým způsobem na to příště dbát,“ uvedl ministr.

S prezidentem Pilný rozebíral i dlouhodobé problémy spojené s ekonomikou. „To znamená v tomto okamžiku například 100.000 míst na pracovním trhu, které se nedaří obsadit. Mluvili jsme také o tom, že velmi brzy skončí evropské dotace a že zatím to nevypadá, že bychom se na to nějak zvlášť připravovali,“ konstatoval Pilný a doplnil, že ve spoustou věcí má s prezidentem podobný názor.

„Byla to ta klasická schůzka v Lánech, která projednávala rozpočet. Já jsem byl přizván panem ministrem Pilným, protože jsem ten rozpočet předkládal,“ řekl Babiš. Zeman podle něj měl k přípravě rozpočtu vícero připomínek a jako vždy byl krtitický. „Ale myslím si, že jsme mu zodpověděli všechny dotazy, které potřeboval,“ uvedl.

Přes prázdniny bude Pilný jednat o rozpočtu s jednotlivými ministry. Požadavky ministerstev podle něj přesahují plánovaný schodek o 111 miliard korun. V pondělí bude s ministrem školství Stanislavem Štechem (za ČSSD) jednat o financování jeho kapitoly, s podporou premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) resort žádá posílení financování vysokého školství.

Zeman si zve ministry k jednáním se svým poradním týmem pravidelně. Další schůzku bude mít zřejmě až v září, a to se Štechem.

