Liglass je jen epizoda. Střední Asii trápí obrovské problémy s vodou

Hlavními zdroji vody v regionu střední Asie jsou řeky Amudarja a Syrdarja, které obě ústí do Aralského jezera. Amudarja pramení v Tádžikistánu, její tok tvoří hranici Afghánistánu s Uzbekistánem a ústí do jezera. Společně s nejdelší řekou regionu Syrdarjou obsahují 77 kubických kilometrů vody, z nichž 96 procent je použito na zavlažování.

Co se týče pitné vody, spoléhají se země v regionu na ledovce. Problém je v tom, že do roku 2050 by vlivem klimatických změn měla třetina ledovců zmizet, což může mít pro dotčené státy devastující účinky. Očekává se, že vlivem tání ledovců se například průtok Amudarjy sníží v průměru o třicet procent. To může znamenat častější záplavy na jaře a naopak velký nedostatek vody v létě.

Velký problém tkví v tom, že zemědělství je pro země středního Východu klíčovým segmentem ekonomiky. Navzájem ale nemohou najít společnou řeč a jejich využití vodních zdrojů je často v přímém rozporu, píše server Azernews.az.

Země na dolním toku řeky, mezi než patří Kazachstán, Uzbekistán a Turkmenistán, spoléhají na zavlažování, zatímco pro Kyrgyzstán a Tádžikistán, tedy země na horním toku řeky, je výhodnější udržovat vodu v nádržích a využívat ji pro vodní elektrárny. V letních měsících tak země na dolním toku potřebují co nejvíc vody na zavlažování, zatímco ty na horním toku ji potřebují udržet do zimních měsíců. Spolupráce fungovala naposledy v dobách Sovětského svazu, kdy země na dolním toku řeky posílaly jako kompenzaci ropu a zemní plyn.

Kvůli vodním zdrojům už v regionu vzniklo několik organizací, které se snaží o navázání dialogu mezi jednotlivými státy a zprostředkování kompromisu. Na to konto už se uskutečnilo i několik konferencí a oficiálních setkání, žádný zásadní výsledek však nepřišel.

Státy střední Asie se tak spíše spoléhají samy na sebe a snaží se realizovat nákladné projekty. Jedním z nich je i narynská kaskáda dvou velkých a deseti menších vodních elektráren v Kyrgyzstánu. Původně ji měl zrealizovat ruský investor RusGidro, projekt však v červenci převzala neznámá česká společnost Liglass. Firma sídlící u Železného Brodu se zavázala, že zaplatí hodnotu dosavadních prací na kaskádě ve výši 37 milionů dolarů. Vše však skončilo kvůli problémům s platbou, kvůli nimž kyrgyzská vláda smlouvu vypověděla a vypíše novou soutěž. Blamáž s Lilglassem hýbe politikou středoasijské země a hrozí, že budou padat hlavy.

Také Tádžikistán, který v zimních měsících bojuje s nedostatkem elektřiny a tepla, má svůj problematický projekt. Je jím stavba gigantické vodní elektrárny na řece Vachš. Na dokončení projektu Rogun s plánovaným výkonem 6x 600 MW, jsou potřeba přibližně čtyři miliardy dolarů. Stavba vodního díla ale začala už v roce 1976 a po zhroucení Sovětského svazu se práce na čas úplně zastavily. Ze všech stran se na něj navíc valí kritika. Problémem je například fakt, že se nachází v oblasti zvýšené seizmické aktivity. Kromě toho způsobuje i neshody s Uzbekistánem, podle něhož se elektrárna negativně podepíše na toku řeky.

