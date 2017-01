Islámský stát opět demoluje památky v Palmýře

Radikálové Islámského státu (IS) v Sýrii znovu ničí historickou Palmýru. Podle syrské agentury SANA poničili amfiteátr z 2. století a skupinu sloupů před ním. IS měl Palmýru v rukou i v roce 2015 a začátkem loňského roku a také tehdy ničil památky, z nichž mnohé jsou na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Ředitelka této organizace Irina Bokovová dnes řekla, že poničení sloupů i divadla je „nový válečný zločin“. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to označil za barbarství.