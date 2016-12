Islámský stát zaskočil syrské vládní síly, ovládl většinu Palmýry

Radikálové z takzvaného Islámského státu (IS) dnes ovládli většinu historického syrského města Palmýra, kam předtím armáda vyslala posily. Uvedla to exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) i rebelové. Vládní síly s islamisty svedly na jaře o Palmýru prudké boje a podařilo se jim členy IS vyhnat, dnes je však nepřítel zaskočil.