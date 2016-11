Elektronická evidence chaosu aneb Jak vyzrát na Babiše

České e-shopy stojí před výzvou. Nese název EET a má slabiny, které se týdeník Euro rozhodl zmapovat. Původní informace ministerstva financí byly takové, že pod EET budou spadat podnikatelé a živnostníci, kterým přijde do ruky hotovost. Jenže až při podrobnějším přečtení zákona se ukázalo, že pod jeho účinnost budou náležet i e-shopy.

Aby to nebylo tak jednoduché, ne všechny, jen ta část jejich plateb, kterou zákazníci udělají po internetu kartou, prostřednictvím šeku, dárkového poukazu či hotovosti. Proč takové transakce spadají pod EET, ministerstvo financí nikdy věrohodně nevysvětlilo. Ministr Andrej Babiš pouze prohlásil, že další výjimky za zákona poskytovat nebude, aby ho nerozmělnil.

Ministerstvo financí má takové požadavky, které při napojení e-shopů na EET nejdou technicky splnit. „Nejpozději v momentě platby za zboží by měl obchodník odeslat informaci do systému EET. V praxi ale narážíme na problém, že mezi platbou a odesláním notifikace platební brány obchodníkovi vzniká prodleva až v řádu desítek sekund. Zároveň vlastně nelze zajistit s ohledem na množství přenášených dat, aby byl obchodník napojen online na přehled notifikací z platební brány. V praxi je tak v zásadě neřešitelné odeslání informace do systému EET v souladu s uvedenými požadavky,“ říká Jan Vetyška, šéf Asociace pro elektronickou komerci.

Proto také někteří provozovatelé e-shopů, s nimiž týdeník Euro hovořil, sondují podnikatelské prostředí v zahraničí, kam by své virtuální obchody přesunuli, aby se vyhnuli nákladům spojeným s EET. „Přemýšlím o přeregistraci do Bangkoku,“ řekl týdeníku Euru pod podmínkou anonymity jeden z obchodníků.

U spropitného pak také platí dvojí metr. Pokud majitel restaurace rozhodne, že patří číšníkům a kuchařům, nebude pod EET spadat (ovšem mělo by se danit jako součást mzdy, což se bude asi jen těžko dít). Když si bude chtít majitel nechávat „trinkgeld“ pro sebe, musí ho do EET zahrnout. Tedy opět vzniká prostor pro dohodu a dělení.

Dříve či později ale v EET tak lehce bruslit nepůjde. I proto si podnikatelé mezi sebou posílají recepty, jak se povinnosti úplně vyhnout. Jedním z nich je mít dvě pokladny, jednu napojenou na servery finanční správy, jednu ne. Problém je pouze v tom, při kontrole ji schovat a také moc nevybočovat z průměru. Úředníci totiž budou tržby kontrolovat, a když obdobný podnik na stejné ulici vydělá desetkrát více, pozná se to pouhým porovnáním dat.

Hostinští také uvažují o zřizování uzavřených klubů, kam nebudou mít úředníci přístup. Očekávají, že se budou moci vyhnout kontrolám a přes EET pouštět jen část plateb. Objevují se i tipy na klamavý software, který dokáže zamíchat položkami v pokladním systému.

