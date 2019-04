Ačkoliv sotva začalo jaro, sezóna letních dovolených se nezadržitelně blíží. Do konce školního roku zbývají pouhé tři měsíce a řada lidí má již o svých prázdninových plánech vcelku jasno. A podobně jako každý rok musí řešit jeden velký oříšek - vyplatí se před cestou do zahraničí směnit koruny do valut, či je lepší platit kartou až na místě? Obě varianty mají svá pro i proti.