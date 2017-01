Nový Muskův projekt: tunelem chce zrychlit dopravu v Los Angeles

Ucpaná doprava kolem Los Angeles je nechvalně proslulá. Největší město Kalifornie je lákadlem pro herce, zpěváky, sportovce a další celebrity, kteří v něm vidí ideální místo pro život. Když však mají uvést jedno negativum, téměř vždy se zmíní o dopravě.

Podívejte se na fotografie z dalšího Muskova projektu, superrychlé dopravy Hyperloop:

Stejný pohled má i Elon Musk, šéf automobilky Tesla či vesmírného programu SpaceX. V prosinci loňského roku uvedl na svém twitterovém účtu, že z místní dopravy šílí. „Postavím nudný stroj na tunely a prostě začnu vrtat. Bude se to jmenovat Nudná společnost,“ prozradil na sociální síti svým sledovatelům.

V té době byla jeho zpráva považována za vtip, nakonec se však ukázalo, že Musk myslel vše vážně. V týdnu se totiž znovu na Twitteru k projektu vrátil: „Povzbuzující pokrok ohledně tunelu: během měsíce plánujeme začít vrtat,“ oznámil.

Exciting progress on the tunnel front. Plan to start digging in a month or so.