Konkurence pro Česko: o obří továrnu Tesly stojí Portugalsko

Americký výrobce elektrických vozů a baterií Tesla Motors v současné době staví Gigafactory 1 v americkém státě Nevada a po jejím dokončení se má jednat o největší budovu světa. Už nyní ale šéf společnosti Elon Musk hledá lokalitu pro příští podobný projekt v Evropě. Mezi vytipované lokality patří i Česká republika, také díky levné pracovní síle a velkým zásobám lithia, které se nacházejí v Krušných horách.

„Podporujeme každou investici, která do České republiky přivede výrobu s vysokou přidanou hodnotou, solidními platy, a to především do sociálně postižených oblastí,“ uvedl pro Euro.cz mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba. „Výrobu elektromobilů bychom uvítali tím spíš, že tato oblast patří k prioritám ministerstva, ve které spatřujeme budoucnost automobilového průmyslu,“ zopakoval dřívější stanovisko ministerstva. K případnému zapojení české vlády do celého procesu se ale nevyjádřil s tím, že ministerstvo nekomentuje investiční záměry do té doby, než začnou nabývat reálných obrysů a nezíská souhlas investora.

Portugalská vláda mluví o ambici přilákat bohatého investora do země otevřeně. Navázání potřebných kontaktů už přiznal ministr financí Manuel Caldeira Cabral, ministr pro energetiku Jorge Seguro Sanches dokonce nechal sestavit specializovaný tým, který má vytvořit soupis zásob lithia a připravit potřebné kroky pro realizaci projektu.

Právě bohaté zásoby lithia jsou hlavním trumfem Portugalska, které je v této oblasti šesté na světě. Mezi další lákadla pro Teslu může patřit odpovídající dopravní infrastruktura, rozvinutá výroba autodílů a podobně jako v České republice i relativně levná pracovní síla.

Největší portugalský lithiový důl se nachází u města Guarda poblíž hranic se Španělskem, v úvahu přichází také město Viana do Castelo na severu země. „Kromě dobrých podmínek pro byznys a výborného dopravního spojení můžeme nabídnout materiál pro výrobu autobaterií,“ říká místní starosta José Maria Costa.

Gigafactory by mohla významně oživit místní ekonomiku. Předpokládá se, že obří projekt Tesly za 5 miliard eur (135 miliard korun) by vytvořil přímo i nepřímo až 17 tisíc nových pracovních míst. Portugalci v něm vidí velkou příležitost, která získává podporu i mezi veřejností. Facebooková stránka na podporu vybudování Gigafactory v Portugalsku získala během měsíce 46 tisíc podporovatelů.

