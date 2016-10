Méně bezpečí, levnější dovolená. Češi v létě méně utráceli

Z desítky nejpopulárnějších turistických cílů nejvíce klesly ceny dovolených v Turecku. Průměrná cena prodaného zájezdu do této destinace byla 14 548 korun na osobu, což je o 1933 korun méně než loni. „Čtyřčlenná rodina tak na své dovolené mohla oproti loňsku ušetřit bezmála osm tisíc korun,“ uvedl Michal Tůma z Invie.

„Ceny (zájezdů) se měnily dost výrazně nejen podle sezonnosti, ale především podle politické situace,“ dodala Eva Němečková z Firo-tour. Podle analýzy zlevnily také pobyty v Egyptě či Řecku. Průměrná cena leteckého zájezdu letos dosáhla 15 546 korun, u pobytu s vlastní dopravou 5711 korun a autobusem 7499 korun.

Turisté v předprodejích a na začátku sezony preferovali hlavně evropské destinace jako Španělsko, Bulharsko či Itálii. To tlačilo ceny vzhůru. Naopak nižší poptávka po muslimských zemích srážela ceny zájezdů do Egypta, Tuniska a Turecka. V polovině léta se trend změnil a zájem o tyto země ožil. „Celkový počet prodaných zájezdů do Egypta je nakonec na srovnatelné úrovni s loňskou sezonou. V případě Tuniska dokonce o třetinu vyšší. Jediné Turecko ztrátu již nedohnalo a počty českých turistů byly nižší o polovinu,“ uvedl František Vorel z CK Blue Style.

Podle Exim tours se již několik sezón v řadě zvyšuje zájem o hotely s kvalitnějšími službami a lepší vybaveností. Snižuje se také délka zájezdu. „Posouvá se z původně preferovaných 10/11 dní na osm dní. Klienti často jedou na týdenní dovolenou k moři dvakrát, jednou v létě a jednou na podzim,“ uvedl marketingový ředitel CK Stanislav Zíma.

Největší zájem byl v létě o pobyty se stravou all inclusive, které tvořily polovinu prodaných zájezdů. Letos rostla i poptávka po dovolených s polopenzí, které zaujímaly 24procentní podíl. Dovolenou bez zajištěné stravy pak v letní sezóně preferovalo 18 procent turistů a šest procent cestovatelů mělo zajištěné pouze snídaně.

Turisté se nejčastěji (40 procent) ubytovávali ve tříhvězdičkových hotelech. Čtyřhvězdičkové hotely volilo 29 procent turistů a pětihvězdičkové sedm procent cestovatelů.

