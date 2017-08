Luxus na nebi. Dubaj představila létající taxi

O projektu létajícího taxi se v Dubaji hovoří již delší dobu, místní mediální kancelář nyní zveřejnila první fotografie a specifika chystaného stroje. Taxi bude mít dva metry do výšky a sedm do šířky. Pohánět jej bude devět vyměnitelných a baterií, jejichž nabití potrvá přibližně čtyřicet minut. Samotné taxi dokáže vyvinout rychlost až 100 km/h a po nabití soustavně fungovat půl hodiny. Bezpečnost přistání má zajišťovat osmnáct rotorů, ve výbavě má i nouzový padák. Interiér nabídne luxus s koženými sedačkami.

Projekt bezpilotního létajícího taxi připravuje Dubaj ve spolupráci s německou společností Velocopter. První testování by se mělo uskutečnit ještě do konce roku.

Už dříve představila Dubaj specializovaný dron, který však dokáže přepravit pouze jednu osobu, která navíc nesmí vážit více než sto kilogramů. Jedná se o čínský model eHang 184, jehož rychlost je až 160 kilometrů v hodině, i když podle úřadů bude létat běžnou rychlostí 100 kilometrů v hodině, a na jedno nabití baterie může uletět 50 kilometrů. Let dronu bude sledován z řídícího centra na zemi.

Vládce Dubaje šajch Muhammad bin Rašíd Maktúm v dubnu oznámil, že do roku 2030 by se 25 procent všech cest s cestujícími po městě mělo uskutečnit pomocí autonomních vozidel.

V říjnu loňského roku podepsalo město také dohodu s firmou Hyperloop One o studii pro vybudování dráhy pro hyperloop, tedy systému superrychlé dopravy potrubím. Dráha by měla spojovat města Dubaj a Abú Zabí.

Dubaj má se světovou výstavou v roce 2020 velké plány. Do oblasti chce dostat až 25 milionů návštěvníků. V té době by už podle vizí představitelů Dubaje mělo do města proudit ročně dvacet milionů turistů, přičemž v roce 2015 jich bylo 14,2 milionu.

Kvůli očekávanému zvýšenému turistickému ruchu se změn dočká i letiště, které by už v blízké době mělo ročně odbavit přes 200 milionů cestujících. Ruku v ruce s tím jde i plánované rozšíření metra.

