Dubaj se opět rozšiřuje. Staví zábavní komplex za 3 miliardy dolarů

Komplex roste v jižní části Dubaje, na poušti poblíž tahu na hlavní město Spojených arabských emirátů, Abú Zabí. Za vznikem areálu, který by se po dostavění měl rozléhat na 25 kilometrech čtverečních, stojí společnost Dubai Parks & Resorts. Nadpoloviční většinu v ní drží firma Meraas, za kterou stojí dubajský emír Muhammad ibn Rašíd Al Maktúm.

Samotný Legoland, který je prvním otevřeným projektem, reflektuje vzestup Dubaje a návštěvníci v něm mohou vidět nejslavnější městské stavby, včetně nejvyšší budovy světa Burdž Chalífa. Zhotovení sedmnáct metrů vysokého modelu ze 439 tisíc kostek Lega zabralo tvůrcům přes pět tisíc hodin.

(Zdroj: Profimedia.cz)

Potenciální návštěvníky parku však může odrazovat podnebí. V létě průměrné teploty v oblasti převyšují 40 stupnů a v parku je několik míst, kde jsou hosté vystaveni přímému slunečnímu záření. Generální manažer parku Siegfried Boerst však tvrdí, že tvůrci areálu dělali vše pro to, aby taková místa co nejvíce omezili. „Navrhovali jsme jej speciálně pro místní podnebí,“ říká o dubajském Legolandu. „Všude je stín a lidé nejsou na přímém slunci dlouhou dobu.“

Osamocený projekt může působit odstrčeným dojmem. Boerst však o návštěvnost obavy nemá. „Děje se spousta dalších věcí, necítíme se být osamoceni,“ tvrdí. „Už nejsme na poušti.“ Další rozvoj komplexu je pečlivě naplánovaý. Legoland budou následovat filmové parky Motiongate a Bollywood, zábavní park Six Flags a samozřejmě také hotely a nákupní centrum. Termín dostavení komplexu za tři miliardy dolarů je naplánovaný na rok 2019.

Už o rok později se v Dubaji bude konat světová výstava Expo, se kterou má emirát velké plány, když chce do oblasti dostat na 25 milionů návštěvníků. V té době by už podle vizí představitelů Dubaje mělo do města proudit ročně dvacet milionů turistů, přičemž v loňském roce jich bylo 14,2 milionu.

Kvůli očekávanému zvýšenému turistickému ruchu se změn dočká i letiště, které by už v blízké době mělo ročně odbavit přes 200 milionů cestujících. Ruku v ruce s tím jde i plánované rozšíření metra.

Dále čtěte:

V Emirátech staví jeden z největších ropných přístavů

Dovolená za půl milionu: kam létají čeští boháči?