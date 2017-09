Značková móda mezi zlevněnými kuřaty: Lidl spojil síly s topmodelkou Heidi Klum

Řetězec odstartoval akci ve stejný den ve všech 28 zemích, kde působí. Především v sousedním Německu, domovině jak Lidlu, tak Klum, však vyvolal malou senzaci. Bulvární televizní kanály přinášely hned od prvního dne reportáže o zákaznících, kteří kvůli novince pospíchali na nákup. Měli totiž obavu, že se zboží rychle vyprodá.

„S prodejem a odezvou na kolekci Heidi Klum exkluzivně pro Lidl jsme velmi spokojeni. Jsme rádi, že jsme našim zákazníkům mohli náš sortiment touto speciální nabídkou ozvláštnit,“ pochvaluje si prodeje v Česku mluvčí Zuzana Holá.

Ceny sukní, blůz a bot se přitom neliší od toho, na co jsou zákazníci diskontu obvykle zvyklí. Za většinu kusů zaplatí jen pár stovek, z řady vybočuje pouze kožená bunda za 1690 korun. Spolupráce s Klum přitom určitě levná nebyla. Doprovází ji viditelná kampaň a v některých prodejnách řetězec dočasně zřídil dokonce zkoušecí kabinky.

Heidi Klum představila kolekci pro Lidl 7. září v New Yorku

Podle serveru ekonomického deníku Handelsblatt chce Lidl akcí pravděpodobně získat pozornost na americkém trhu. Do USA přišel teprve nedávno a podle agentury Bloomberg tam odstartoval „krvavou cenovou válku“. Přesto tam zatím není příliš známý. Klum, která za oceánem žije a má tam početnou skupinu fanoušků, to má změnit. I proto se řetězec celou kolekci snaží propojit s New Yorkem. „První kolekce Heidi je poctou New Yorku a všem sebevědomým ženám,“ uvádí firma na svých stránkách.

Dalším důvodem je pravděpodobně fakt, že podobnou cestou se vydala i konkurence. Jen o týden dříve uvedl na trh hlavní konkurent na německém trhu Aldi Süd kolekci zpěvačky Anastacie. Lidl si s Heidi Klum získal každopádně mnohem více pozornosti a v dosavadním souboji diskontů a celebrit má navrch.

Další podobné akce by měly přitom následovat. Spolupráce s Klum je jen první z řady Lidl Fashion Week, které se podle Holé budou konat několikrát do roka.

