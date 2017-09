Lidl v Česku testuje e-shop, jídlo v něm ale nebude

„Nabídka e-shopu bude zahrnovat spotřební zboží nabízené v kamenných prodejnách. Internetový obchod s potravinami aktuálně neplánujeme,“ upřesnila mluvčí firmy Zuzana Holá.

Lidl-shop.cz v České republice je čtvrtým internetových obchodem Lidlu a prvním ve střední a východní Evropě. Firma on-line prodává v Německu, Belgii a Nizozemsku.

Zátěžová zkouška v podobě 9500 zaměstnanců a jejich nejbližších by měla podle ředitele Lidlu Pavla Stratila „pořádně otestovat všechny systémy jak na straně e-shopu, tak v logistickém centru“. To zahájilo provoz loni v listopadu a dosud zásobovalo e-shopy v Německu, Belgii a Nizozemsku. Na 44 tisíc m2 plochy je tu skladováno více než 19 tisíc druhů zboží. Centrum nyní vyskladňuje průměrně 500 tisíc kusů týdně, do budoucna počítá s až milionem kusů týdně.

Češi při nákupech v e-shopech utratili během prvního pololetí letošního roku 46,4 miliardy korun, meziročně o 13 procent víc. Vyplývá to z údajů portálu Heureka.cz. Ve druhé půlce roku by růst měl zrychlit. Podle odhadu Asociace pro elektronickou komerci letos tržby internetových obchodů dosáhnou zhruba 115 miliard korun. Podíl e-commerce na celkovém maloobchodu stoupne na téměř 11 procent.

Roste on-line nákup jídla a oblečení, častěji Češi také kupují běžné spotřební zboží. On-line prodej potravin patří k nejrychleji rostoucím kategoriím. Nejdéle na on-line trhu působí Potraviny on-line obchodního řetězce Tesco, dále Rohlík.cz, Košík.cz, Kolonial.cz Freshbedynky.cz‎, Coop-box.cz, Plnataska.cz, Potravinydomu.cz a další. Na on-line trh se chystá vstoupit i řetězec Globus.

