Za vteřinu třicet kusů zboží. Budoucnost nakupování má zařídit blockchain a mobil

Buď to bude grandiózní propadák, nebo naopak skvělý úspěch. Řeč je o berlínském startupu Wysker. Mladí podnikatelé chtějí použít technologii blockchain a chytrý telefon a změnit dosavadní nudné nakupování. Mozek může zpracovat až 30 obrázků za vteřinu. Pokud se budou obrázky zboží touto rychlostí střídat na displeji vašeho telefonu, stačí rychle kliknout na zboží, které se vám líbí a je vaše.

Aplikace má umožnit rychlý výběr zboží a pak zaplacení v digitálním obchodě. Wysker nákup jen zprostředkovává, spojí prodejce a zákazníka. Úspěch si jeden se zakladatelů firmy Tobias Haag slibuje od radikálního přístupu. Podobně jako kdysi uspěly nápady zakladatelů firem Google, Amazon nebo Facebook.

Nakupování podle německého startupu:

„Nejsem nepřítelem firem Google a Amazon, ale myslím, že už jsou zastaralé,“ řekl Haag pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Haag sám dříve pracoval pro Google a ukázal, že své nápady umí prodat. Nyní chce prorazit s Wyskerem. Financování projektu hodlá zajistit v rámci Initial Coin Offering (ICO). Investiční kola se organizují v nové kryptoměně, v případě Wyskeru to bude wys token. Takový způsob investic je v poslední době u startupů stále populárnější. V Německu se jedná o první případ. V přepočtu na eura má jít o 27 milionů (699 milionů korun).

Financování formou ICO je neregulované a už narazilo v Číně, kde bylo centrální bankou zakázáno, nyní je úřady prověřují i v Jižní Koreji. „Na rozdíl od jiných ICO nemáme jen produkt, ale také přesnou představu, jak celý projekt dělat,“ dodal Haag.

Sázka na kryptoměnu a technologii blockchain je spojena s tím, že chce firma dát více moci nad vlastními daty svým zákazníkům. To je má odlišit od Facebooku a Googlu, které své služby nabízejí zdarma výměnou za osobní data. Ta firmy umí dobře zpeněžit. Uživatelé často netuší, jak s jejich daty dané firmy nakládají.

Inzerenti chtějí přes internet zjistit preference zákazníků. Také aplikace Wysker identifikuje, jaké barvy a tvary zboží se lidem líbí, což je přesně to, co chce prodejce znát. Uživatelé Wyskeru mohou za své preference dostat zaplaceno, pokud data s inzerenty sdílejí.

Uživatelé za zboží zaplatí wys tokeny, zároveň mohou v této měně získat odměnu za poskytnutí dat. Čím více zboží proklikají, tím vyšší je odměna. Inzerenti si zase za tuto měnu mohou nakoupit data o zajímavých cílových skupinách. Například o mladých ženách, které hledají oblečení v aplikaci dvacet minut každý den.

Postupem času chce firma prodávat více tokenů, což má zajistit financování projektu. Wysker už začal s přednostním prodejem měny. Za jeden ether získáte 18 123 wys tokenů. Maximálně se může v tomto kole ICO prodat tokenů za 107 000 etherů, což odpovídá asi 27 milionům eur, uvedl server t3n. Bude ale záležet na zájmu investorů, zda se tuto sumu podaří vybrat.

Investoři mohou doufat v to, že hodnota kryptoměny půjde nahoru a oni svou investici zhodnotí. Počet tokenů je stejně jako u bitcoinu omezen.

S investicí se ale pojí riziko, že uživatelé aplikaci nepochopí. Navíc koncept kryptoměn stále mnoho lidí odrazuje. Cílovou skupinou jsou nyní nadšenci digitálních technologií. Kromě toho musí projekt přilákat inzerenty.

Jediné, co zakladatel Wyskeru může zájemcům slíbit, je to, že firmu rychle neprodá většímu konkurentovi. „Je to více než moje dítě,“ slíbil všem investorům Haag. Aplikace by měla být plně funkční až po skončení financování, tedy na začátku roku 2018.

