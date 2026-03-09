Přiznání, jaké se jen tak nevidí. Rezervace a nákupy v ChatGPT končí, Booking, Expedia i jejich investoři si mohou oddychnout

Umělá inteligence postupně proniká do běžného života nás všech a dokáže řešit věci, které by ještě pár let nazpět byly takřka nepředstavitelné – jako třeba online nakupování či rezervace ubytování. Nebo vlastně ne?
O tom, že jde o poměrně náročný byznys, se právě přesvědčila i společnost OpenAI stojící za nástrojem ChatGPT. Ještě nedávno platilo, že kdykoli tato technologická firma oznámila rozšíření svých služeb, akcie v daném segmentu reagovaly obvykle poklesem. Nyní se však děje pravý opak.
Před několika dny se totiž v médiích objevila zpráva, že OpenAI ustupuje od zpracovávání rezervací a dalších nákupů přímo v ChatGPT a místo toho chce transakce směřovat do aplikací třetích stran. V reakci na tuto novinku akcie známých cestovních platforem výrazně posílily. Booking.com si polepšil o osm procent, zatímco v případě Expedie byl nárůst dokonce takřka 13procentní.
Změna, o níž píše server Business Insider, představuje výrazný strategický ústup. OpenAI totiž testovala přímo v ChatGPT integrované platební funkce, které by uživatelům umožnily rezervovat hotely nebo kupovat produkty, aniž by museli chatbota opustit. V rámci nové obchodní strategie nicméně vedení v čele se Samem Altmanem rozhodlo o přesunutí funkce Instant Checkout do aplikací provozovaných jinými firmami, kde mohou nákupy probíhat plynuleji.
Že jde o věc zcela nečekanou, je zřejmé například z reakce analytiků společnosti TD Cowen, kteří rozhodnutí OpenAI označují za „ohromující přiznání“. „Zpráva naznačuje, že scénář, podle něhož by platformy umělé inteligence nahradily aplikace a staly se jakýmsi ‚novým operačním systémem‘, se buď nenaplňuje, nebo je přinejmenším výrazně odložen,“ píší ve své analýze.
Více povinností i právních závazků
Podle odborníků nechce OpenAI řešit především některé komplikované části elektronického obchodování, jako jsou platby, rušení rezervací, vracení peněz, stížnosti zákazníků a logistické problémy spojené s rezervováním cest. Pro firmu zaměřenou na velice konkurenční byznys vývoje a provozu AI modelů jsou takové úkony obtížně škálovatelní a jejich ziskovost je diskutabilní.
Zároveň je potřeba zohlednit fakt, že zejména online cestovní agentury mají oproti chatbotům a vyhledávačům o poznání více povinností a právních závazků. Fungují totiž jako přímí smluvní prostředníci a nesou odpovědnost za rezervace, zákaznický servis i za přesnost nabídek a cen.
Spálil se i Google
Nejnovější poznatky OpenAI potvrzují to, o čemž se mezi odborníky hovoří již delší dobu. A sice že byznys s online rezervacemi může být někdy i pro renomované technologické giganty až příliš velkým soustem. Což dokládá mimo jiné třeba zkušenost Googlu.
Americká společnost se do tohoto odvětví rozhodla ve spolupráci s několika cestovními vyhledávači napřímo vstoupit v roce 2015, a to skrze službu „Book on Google“. Naneštěstí pro ni se jí však nikdy nepodařilo přitáhnout dostatečné množství uživatelů, a proto byla nakonec před čtyřmi lety zcela zrušena.
Business Insider uvádí, že svoji roli může v daném ohledu sehrát například chování zákazníků, kteří obvykle preferují dokončování transakcí u zavedených hráčů, jejichž nabídka je širší. Což je pochopitelně pro tyto subjekty podle analytiků z TD Cowen velmi povzbudivá zpráva, která by mohla „signalizovat výrazný obrat v sentimentu vůči online agenturám“ a zmírnit obavy investorů, že by AI mohla cestovní zprostředkovatele zcela obcházet.
Zároveň celá epizoda naznačuje širší posun představ o tom, jakou roli může umělá inteligence na internetu v brzké budoucnosti skutečně sehrát. Místo toho, aby sama nahrazovala aplikace a fungovala jako „nový operační systém“, se zatím zdá pravděpodobnější model, v rámci něhož bude sloužit hlavně k vyhledávání, doporučování a výběru, zatímco samotné rezervace a nákupy zůstanou na specializovaných platformách.