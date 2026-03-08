Menu Zavřít

Nová nabídka streamovacích služeb: Pád domu Kollerů, Kohout či další řada One Piece

Ondřej Novotný
Dnes
One Piece S2
Autor: Netflix

Netflix a HBO Max patří v tuzemsku mezi nejpopulárnější streamovací platformy a každý měsíc nás zásobují desítkami nových seriálů a filmů. Proto přinášíme pravidelný přehled několika nejočekávanějších projektů, které si na obou službách můžete užít v průběhu následujícího týdne. Společně s nimi pak zařazujeme také ostatní streamovací platformy. Další tipy i spoustu zajímavostí ze světa seriálů najdete každý den na serveru Edna.cz, který stejně jako Euro.cz patří do portfolia vydavatelství Internet Info. A co si tedy na Netflixu a ostatních platformách pustit v týdnu od 9. března?

One Piece

Námořní výprava Luffyho a jeho Slamáků pokračuje. Adaptace kultovní mangy v druhé řadě nabídne novou oblast plnou tajuplných ostrovů a děsivých monster. Získají konečně slavný poklad One Piece?

Další pirátská výprava na Netflixu odstartuje 10. března. Zdroj: Youtube.com

Kohout

Rozvedený spisovatel Greg Russo (Steve Carell) přijíždí do univerzitního kampusu, aby utěšil svoji dceru, která zrovna prodělala těžký rozchod. Namísto klidné rodinné návštěvy se ale Russo zaplete do studentského života a začne v lecčems objevovat i sám sebe…

Novinka Steva Carella dorazí na HBO Max 9. března. Zdroj: Youtube.com

Zootropolis 2

Nejúspěšnější animovaný film historie míří po triumfu v kinech na Disney+! Policisté Judy a Nick se pouští do nového případu, jehož cílem je najít záhadného tvora. Nakonec ale přijdou na stopu velkému spiknutí, jež může ohrozit křehkou rovnováhu města a všech jeho zvířecích obyvatel. 

Nejúspěšnější animák všech dob uvidíme na Disney+ od 11. března. Zdroj: Youtube.com

Opus

Mladá a talentovaná novinářka dostane šanci na životní rozhovor. Jejím respondentem má totiž být dlouho zmizelý popový hudebník, jenž žije v izolovaném luxusním sídle obklopen svými fanoušky. Po příjezdu žurnalistka zjistí, že vracející se hvězda je vlastně hlavou nebezpečného kultu. A tím se temné tajemství teprve začíná rozkrývat…

dane

Novinka s Johnem Malkovichem debutuje na Skyshowtime 14. března. Zdroj: Youtube.com

Pád domu Kollerů

David Matásek se v posledních měsících stal obsazovanou hvězdou nováckých a oneplayových projektů. V Pádu domu Kollerů si zahraje hlavu nejvíce nefunkční rodiny v Praze-západ. Název, jenž parafrázuje slavné dílo Edgara Allana Poea je nicméně zavádějící, čeká nás spíše rodinná komedie o tom, že vícegenerační bydlení může být mnohdy na škodu. Matáska v projektu, který natočil Jan Hřebejk podle scénáře Natálie Kocábové, doplní například Božidara Turzonová, Petra Hřebíčková či valašský král Bolek Polívka.  

The Fall of the House of KollerAutor: OnePlay

Nový seriál z produkce OnePlay odstartuje 13. března. Zdroj: OnePlay

