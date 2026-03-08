Nová nabídka streamovacích služeb: Pád domu Kollerů, Kohout či další řada One Piece

One Piece
Námořní výprava Luffyho a jeho Slamáků pokračuje. Adaptace kultovní mangy v druhé řadě nabídne novou oblast plnou tajuplných ostrovů a děsivých monster. Získají konečně slavný poklad One Piece?
Kohout
Rozvedený spisovatel Greg Russo (Steve Carell) přijíždí do univerzitního kampusu, aby utěšil svoji dceru, která zrovna prodělala těžký rozchod. Namísto klidné rodinné návštěvy se ale Russo zaplete do studentského života a začne v lecčems objevovat i sám sebe…
Zootropolis 2
Nejúspěšnější animovaný film historie míří po triumfu v kinech na Disney+! Policisté Judy a Nick se pouští do nového případu, jehož cílem je najít záhadného tvora. Nakonec ale přijdou na stopu velkému spiknutí, jež může ohrozit křehkou rovnováhu města a všech jeho zvířecích obyvatel.
Opus
Mladá a talentovaná novinářka dostane šanci na životní rozhovor. Jejím respondentem má totiž být dlouho zmizelý popový hudebník, jenž žije v izolovaném luxusním sídle obklopen svými fanoušky. Po příjezdu žurnalistka zjistí, že vracející se hvězda je vlastně hlavou nebezpečného kultu. A tím se temné tajemství teprve začíná rozkrývat…
Pád domu Kollerů
David Matásek se v posledních měsících stal obsazovanou hvězdou nováckých a oneplayových projektů. V Pádu domu Kollerů si zahraje hlavu nejvíce nefunkční rodiny v Praze-západ. Název, jenž parafrázuje slavné dílo Edgara Allana Poea je nicméně zavádějící, čeká nás spíše rodinná komedie o tom, že vícegenerační bydlení může být mnohdy na škodu. Matáska v projektu, který natočil Jan Hřebejk podle scénáře Natálie Kocábové, doplní například Božidara Turzonová, Petra Hřebíčková či valašský král Bolek Polívka.
Nový seriál z produkce OnePlay odstartuje 13. března. Zdroj: OnePlay