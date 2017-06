Převálcuje bitcoin. Poznejte novou měnu ethereum

I když je nyní hodnota bitcoinu na historických maximech, už brzy to nemusí být nejrozšířenější virtuální platidlo světa. Jak měně ethereum stoupá popularita, roste i její kurz. Od začátku roku poskočil vůči dolaru o 3000 procent. V lednu se za jednotku etherea platilo 8 dolarů, nyní to je 248 dolarů. Hodnota bitcoinu vůči dolaru od začátku roku vzrostla zhruba o sto padesát procent.

Vývoj kurzu měny ethereum

Zdroj:coinmarketcap.com

Olaf Carlson-Wee, šéf hedgeového fondu Polychain Capital, tvrdí, že ethereum bude do konce roku 2018 populárnější než bitcoin. „U měny ethereum vidíme bohatší, přirozenější vývoj jeho ekosystému, který se vyvíjí velice rychle. Proto jeho cena roste agresivněji, než je tomu u bitcoinu,“ vysvětlil v Bloomberg Television.

Ethereum Ethereum je kryptoměna založená na blockchainu a zároveň decentralizovaný virtuální stroj pro běh „smart contracts” („chytrých kontraktů”, dále jen kontraktů).

Tyto kontrakty lze vnímat jako bloky programového kódu, které jsou vykonávány celou sítí ověřitelným a nezmanipulovatelným způsobem. Jednou vložené do sítě poté provádějí zadaný, turingovsky kompletní, program, dokud jim nedojde ether (jednotka kryptoměny). Ether může být dále doplňován zasláním od uživatelů, nebo jiných kontraktů. Kontrakty tedy mohou posílat zprávy či ether ostatním uživatelům, nebo kontraktům.

Autorem etherea je Vitalik Buterin, který koncept poprvé popsal ke konci roku 2013, spolu s Gavinem Woodem, který koncept formalizoval na začátku roku 2014 v takzvaném Yellow Paperu.

Síť je spuštěna pro uživatele od 30. července 2015 v režimu Frontier (veřejný beta test). Koncept etherea spadá mezi next-generation kryptoměny, někdy také nazývané jako „Bitcoin2.0”.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ethereum

Cena etherea vystřelila vzhůru poté, co některé firmy vyslovily podporu tomuto projektu. Kromě technologických firem Microsoft a Intel, to byly banky JPMorgan, UBS, National Bank of Canada nebo pojišťovna ING. Do asociace Enterprise Ethereum Alliance (EEA) se zapojilo 86 firem.

Tržní kapitalizace měny se nyní pohybuje na úrovni 22,8 miliardy dolarů, u bitcoinu to je 42,2 miliardy dolarů (987 miliard korun).

Partner společnosti Union Square Ventures Fred Wilson si dokonce myslí, že do konce roku 2017 ethereum v tržní kapitalizaci bitcoin přeskočí. Ethereum rychle zvyšuje podíl na trhu kryptoměn, drží okolo 25 procent.

Carlson-Wee zmínil i další kryptoměny, kterým dává budoucnost – auger, golem, zcash nebo monero. Server coinmarketcap.com eviduje 740 různých virtuálních měn. Celkem mají tržní kapitalizaci přes 95 miliard dolarů.

Monero. Oblíbená měna dealerů:

Virtuální měny se stávají populárnější v době, kdy hackeři na celém světě mohou odčerpat z bank miliony dolarů. Technologie blockchain zajímá i banky a fintech firmy, protože umí víc, než posílat hodnotu od uživatele k uživateli.

O tom, že má technologie blockchain světlou budoucnost, vypovídá také to, že se na síti LinkedIn zájem o odborníky na tuto technologii zvýšil za poslední rok trojnásobně.

„Vytvořila se na trhu práce bublina? Ano,“ řekl pro Financial Times Jerry Cuomo, který je ve společnosti IBM viceprezidentem pro technologii blockchain.

„Blockchain je úplně nový způsob, jak budou mezi sebou firmy komunikovat. Je to úžasné. Až technologie zakoření, bude to revoluční,“ dodal manažer IBM.

Blockchain - co to je? Blockchain je v informatice speciální druh distribuované decentralizované databáze uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu jak z vnější strany, tak i ze strany samotných uzlů peer-to-peer sítě. Nejčastější aplikací technologie blockchainu je použití jako účetní kniha kryptoměn, jež uchovává transakce provedené uživateli. Kombinace s kryptografií umožňuje zajistit atomicitu operací a zamezit neoprávněným transakcím. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Blockchain

