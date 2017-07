Sucho žene cenu „aristokratické“ pšenice vzhůru. Je na čtyřletých maximech

Dlouhodobé sucho ohrožuje zejména severní oblast Velkých plání na severu Spojených částí a části Kanady, které produkují kvalitní červenou jarní pšenici s vysokým obsahem bílkovin. Nedostatek srážek už na začátku června znamenal nejhorší růstový start jarní pšenice v historii. Nyní experti odhadují rozsah škod extrémního sucha v regionu a nadprůměrných teplot.

Červená jarní pšenice je vyhledávána pekaři kvůli svému vysokému obsahu bílkovin a využívá se zejména na pečení chleba a na výrobu těstovin. Proto je tato plodina nazývána aristokratem mezi všemi druhy pšenice. Její neúroda zatím vyhnala její cenu na čtyřletá maxima, kde byla naposledy v roce 2013, upozornily britské Financial Times.

„Svět potřebuje vysoce kvalitní a na proteiny bohatou pšenici,“ řekl k tomu David Green, výkonný viceprezident americké rady pro kvalitu pšenice. Zájem o tuto plodinu každoročně roste, zejména na asijských trzích.

Spojené státy společně s Kanadou produkují této královny pšenic 60 procent na světě. Dalšími oblastmi, kde se pěstuje ve větším množství a vyváží se, je Austrálie a oblast okolo Černého moře.

Podle týdenních odhadů amerického ministerstva zemědělství USDA se podmínky pro pěstování této plodiny neustále zhoršují. Prognóza sklizně má být 385 milionů bušlů (1 bušl se rovná 27,216 kg pšenice), což je nejméně od roku 2002. Navíc zásoby jsou na desetiletých minimech, tvoří 122 milionů bušlů.

To žene ceny futures kontraktů nahoru, protože produkce vysoce kvalitního obilí je ohrožena i v jiných oblastech a odběratelé panikaří. „Kanada měla také špatné počasí a panují rovněž obavy o úrodu v Austrálii. Naši klienti z Asie nicméně doufají, že ceny půjdou dolů,“ komentoval současnou náladu na trhu Vijay Iyengar, předseda společnosti Agrocorp ze Singapuru.

Na obilninové burze v Minneapolis (MGEX) se jarní pšenice obchodovala až za 816 centů za bušl, což je nejvíce od července v roce 2013.

Těsto je více elastické

Vyšší procento proteinů (lepku) v pšenici je potřeba pro to, aby těsto pro výrobu chleba a těstovin bylo dostatečně pružné, v jarní pšenici by měl být jeho podíl nad 13 procenty. Mouka z této pšenice se často přimíchává do mouky horší kvality. Mouky s nižším podílem bílkovin se používají pro výrobu koláčů, sušenek a tyčinek.

Oblasti, kde se pěstuje vysoce kvalitní pšenice, jsou omezené a také její výnosnost je nižší než u jiných druhů pšenic.

Analytici se obávají, že velcí asijští importéři jarní pšenice by se mohli od amerických a kanadských dodavatelů odvrátit a hledat jinde. Přitom ani v jiných oblastech není situace příznivá.

Ani Rusko nemusí pomoci

Australští producenti se obávají, že výnosy budou nižší než obvykle kvůli suchu. Mezinárodní rada pro obiloviny varuje, že také kvalitní pšenice z Německa je ohrožena naopak kvůli dešťům.

Poslední nadějí by mohlo být obilí z Ruska, jež se má podle USDA stát v tomto roce hlavním vývozcem pšenice na světě. U ruské pšenice zase panují obavy, že vyšší srážky ovlivní hladinu bílkovin.

„Výnosy pšenice budou v Rusku vyšší, ale to neznamená, že kvalita bude dostatečně dobrá,“ řekla Amy Reynoldsová, analytička z mezinárodní rady pro obiloviny IGC.

