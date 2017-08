Podle českého vzoru. Čínská CEFC na Slovensku krouží kolem strojíren i fotbalu

Nejlákavějšími sousty, o které má mít čínský investor zájem, jsou železniční opravny ŽOS v Trnavě a Zvolenu. Tak jako v Česku mají investice zasáhnout i fotbal. CEFC má údajně zálusk na slovenský tradiční klub Spartak Trnava.

Podle zdrojů portálu aktuality.sk, který s informaci přišel jako první, se momentálně vyjednává o ceně. Problémem z pohledu čínské strany jsou prý Poórovy přehnané požadavky za strojírenské firmy. Do těch již dlouho neinvestoval, a proto vyžadují mohutné finanční injekce.

Směřování čínského kapitálu na Slovensko podporuje fakt, že se pro investice skupiny CEFC vyslovil kabinet Roberta Fica, který se setkal přímo s představiteli investiční skupiny. Číňané tehdy mluvili právě o investicích do strojírenství, energetiky, logistiky a cestovního ruchu.

O skupině CEFC CEFC China Energy Company Limited je největší soukromou společností v Šanghaji a sedmou největší soukromou společností v Číně. V žebříčku největších společností světa Fortune Global 500 za rok 2016 patří CEFC China 229. pozice. Prioritními oblastmi působení společnosti jsou finance a energetika, ale podniká i v řadě dalších odvětví. Po celém světě zaměstnává téměř 30 tisíc lidí.

Akvizice železničních opraven by navíc byla pro CEFC klíčovou. Skupina se totiž netají záměrem co nejvíce vytěžit z projektu obnovy Hedvábné stezky nazvaného One belt, one road. Železniční opravny mají zakázky od státních železničních firem, které vydělávají i díky širokorozchodnému překladišti Dobrá na východě Slovenska, kde je jeden z vstupů asijské přepravy zboží po kolejnicích do Evropy.

Už delší dobu se také proslýchá, že je impérium Vladimíra Poóra, které vybudoval v devadesátých letech jako člen hnutí HZDS Vladimíra Mečiara, finančně vyčerpáno. Potřebuje proto nový kapitál. Samotný Poór odmítl potvrdit, že s CEFC jedná.

Vladimír Poór na stadionu Spartaku Trnava

Skupina CEFC na dotazy novinářů tradičně nereaguje. Se slovenským byznysem zatím udělala zkušenost při ovládnutí polovičního podílu v J&T Finance Group či akvizici strojíren Žďas od bývalého majitele Vladimíra Sotáka.

Rozpínaní CEFC pokračuje také v rozvíjející se jihovýchodní části Evropy. Tento týden ovládla evropská aktiva kazašské KazMunayGas of Kazakhstan.

Společnost vlastní čerpací stanice Rompetrol a provozuje dvě ropné rafinérie v Rumunsku - Petromidia Navodari a Vega Ploiesti. Firma vlastní také čerpací stanice v Moldavsku, Bulharsku a ve Francii.

Čtěte o expanzi CEFC víc:

Největšími českými zářezy Číňanů jsou zatím ovládnutí fotbalové Slavie, výrobce nápojů Lobkowicz Group, podílu v letecké společnosti Travel Service či akvizice developerského projektu Florentinum v Praze.

Čtěte také: