Čmejla a Diviš převedli své podíly v plzeňské Škodě. Zřejmě kvůli prodeji Číňanům

Skupina Škoda Transportation s více než 5300 zaměstnanci je ve střední a východní Evropě největší firmou zabývající se dopravním strojírenstvím, hlavně výrobou tramvají, příměstských vlaků, lokomotiv, metra, trolejbusů nebo elektrobusů.



Loni vykázala 1,571 miliardy korun čistého zisku, meziročně trojnásobně vyšší. Tržby se meziročně snížily o 14 procent na 15,7 miliardy korun.



Ryze českou skupinu, která vyváží přes polovinu produkce, vlastnilo do letošního března devět českých fyzických osob, manažerů skupiny. Patří do ní plzeňské firmy Škoda Transportation, Škoda Electric a Movo, ostravská Škoda Vagonka, Pars Nova Šumperk a pražský výrobce výkonové elektroniky Poll. V Maďarsku je to podnik Ganz-Škoda, v Novosibirsku výrobce motorů Sibelektroprivod, v Německu Škoda Transportation Deutschland a finský výrobce kolejových vozidel TransTech.